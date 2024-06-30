Huawei'nin Yeni Tableti Yolda: İşte Özellikleri!

Akıllı telefon sektöründe uygun fiyatlı seçeneklerden amiral gemilerine kadar geniş bir yelpazeye sahip olan Huawei tablet tarafında da benzer hale gelmek istiyor. MatePad MRO-W00 model koduyla Çin 3C sertifikasında boy göstereyen yeni tabletle şirket ürünlerine bir yenisini daha ekliyor. Aslında bu model numarası ile iki hafta önce de bir onay alınmıştı fakat bu yeni onay ile birlikte tabletin geleceği netlik kazanmış oldu.

Sızıntılar Huawei MatePad Tab SE'yi Akıllara Getiriyor

Çin'in küresel uydu navigasyon sistemi BeiDou ile mesaj gönderimini destekleyen tablet, 100W hızlı şarjı destekleyecek. Sertifika ayrıntılarında hızlı şarj cihazının model numarasının HW-200500C02 olduğu da belirtiliyor.

Tabii bu tabletin tam olarak hangi model olduğunu bilmiyoruz fakat Weibo'da yapılan bir paylaşımda Huawei'nin önümüzdeki günlerde 6 yeni ürün tanıtacağı belirtiliyor. Bunlardan birisi de: Huawei MatePad SE olacak.

Bu kapsamda söz konusu tabletin Huawei MatePad Tab SE olma ihtimali bulunuyor. Tab SE özelindeki sızıntılara baktığımızda Snapdragon 685 işlemci, 7700 mAh batarya ve 120 Hz yenileme hızına sahip olan 1920x1200 piksel çözünürlüklü ekranı görüyoruz.

Söz konusu cihazın farklı bir MatePad modeli mi yoksa MatePad Tab SE mi olduğunu ilerleyen günlerde yapılacak resmi duyuru sayesinde göreceğiz.