33 Yıldır Evrenimizi Gözlemleyen Hubble Uzay Teleskobu'nun Bilim Görevleri Durduruldu!

NASA, bir jiroskop arızası nedeniyle Hubble Uzay Teleskobu'nun mevcut tüm bilim görevlerini durdurdu. Sorun ilk olarak 19 Kasım'da, üç jiroskopundan birinin hatalı ölçümler vermesi üzerine teleskopun güvenli moda girmesiyle ortaya çıkmıştı.

Ekip sorunu çözdükten sonra operasyonlara hızla devam etti ancak dengesiz jiroskop, sistemin 21 Kasım ve 23 Kasım'da iki kez daha güvenli moda girmesine neden oldu. NASA, 21 Kasım'daki olaydan sonra operasyonları kurtarmayı başardı ancak teleskop 23 Kasım'da bir kez daha güvenli moda girerek NASA'nın neler olduğunu anlayana kadar tüm bilimsel görevleri askıya almasına yol açtı.

Hubble Uzay Teleskobu'nun Jiroskopları Ne İşe Yarıyor?

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'nda bulunan üç jiroskop, teleskobun dönüş hızını ölçmeye yardımcı oluyor ve teleskobun hangi yöne baktığını belirleyen önemli sistemlerin bir parçasını oluşturuyor. NASA, ekibin şu anda Hubble jiroskop arızasına neyin neden olduğunu bulmak için çalıştığını söylüyor.

NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun James Webb ile birlikte bu on yılın geri kalanında ve hatta belki de bir sonraki on yılda çığır açan keşifler yapmaya devam edeceğine inanıyor.

Uzay ajansı, jiroskop arızası ile uğraştıktan sonra Hubble'ı tekrar ne zaman işlevsel hâle getirmeyi umduğuna dair herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Hubble Uzay Teleskobu, 1990 yılında fırlatılmıştı ve son 33 yılını evrenimizi inceleyerek geçirdi.