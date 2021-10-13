Hulk Temalı Akıllı Telefon Kılıfı Hayat Kurtardı

Hulk kılıfı hayat kurtardı. Brezilyalı bir adam, Hulk temalı telefon kılıfının silahlı bir soygun sırasında mermiyi savurmasından sonra, hiç şüphesiz eskisinden daha büyük bir Marvel hayranı oldu.

Bu Hulk kılıflı telefon aramaları ve mermileri engelliyor.

NY Post'un haberine göre, soyguna uğrayan şanslı adamın doktoru Dr. Pedro Carvalho, 7 Ekim Perşembe günü Brezilya'nın Pernambuco eyaletindeki Petrolina'da meydana gelen olayın detaylarını paylaştı.

Brezilyalı bir adam, bir silahlı soygun sırasında Incredible Hulk temalı telefon kılıfı mucizevi bir şekilde bir mermiyi saptırdıktan sonra süper kahraman tarafından kurtarıldı.

Hulk kılıfı hayat kurtardı

İsmi açıklanmayan adamın, kaçmadan önce onu vuran soyguncular tarafından vurulduğu bildirildi. Ardından polis memurları geldi, bunun üzerine şanslı adam üniversite hastanesine götürüldü.

Doktorlar kurbanın vücudunu incelediklerinde kurşunun derisini bile yırtmadığını gördü. Bunun yerine mermi, Marvel'in neredeyse yenilmez yeşil süper kahramanı Hulk'un bir görüntüsüyle süslenmiş bir kılıfa sahip olan Motorola akıllı telefonundan sıçramıştı.

Doktor Carvalho tarafından paylaşılan görüntü, telefon ekranında kurşunun çarptığı yerde bir örümcek ağı çatlağı oluştuğunu gösteriyor.

Mermiden kaynaklı sarsılmanın yanı sıra hasta sadece küçük bir şok yaşadı. Muayeneden birkaç dakika sonra ise hastaneden taburcu edildi.

Ne yazık ki, soygun zanlıları henüz tespit edilmedi ve yetkililerin davayı daha fazla araştırıp araştırmadığı belli değil.

This five-year-old smartphone from @Moto reportedly saved a man’s life by stopping a bullet that was fired during an armed robbery. The smartphone in question is the Moto G5 and to make things even more dramatic, its phone case was of The Incredible Hulk. pic.twitter.com/8gti0CNLXb — Techie Lannister 🇮🇳 (@TechieLannister) October 12, 2021

Apple Watch Series 4 bir insanın hayatını daha kurtardı

Ancak bu, akıllı cihazların birisinin hayatını kurtardığı ilk sefer değil.

Düşme Algılama özelliği ile kutudan çıkan Apple Watch Series 4, söz konusu özellik sayesinde hayat kurtardı. Olayın ana karakteri olan 70 yaşındaki adam, Apple Watch Series 4 sayesinde 'ikinci kez' hayata tutunduğunu açıkladı.

Kaza sonrasında yaşadıklarını Boston Globe ile paylaşan Dan Pfau, düşme algılama özelliğinin şimdiye dek iki defa işe yaradığını söylüyor. Bunlardan ilkinin bir bisiklet kazası olduğunu belirten Pfau, Apple Watch'un sağlık birimlerine haber vermesinin ardından ambulansta uyandığını söyledi.

Dan Pfau konu hakkında yaptığı açıklama sırasında "O kadar ciddi olmadığını düşündüm. Bu benim için doğal bir tepkiydi. Doktorlar felç olmadığım için çok şanslı olduğumu söyledi. Eğer bilincim yerinde olmasaydı, saat beni kurtaracaktı." ifadelerini kullandı.