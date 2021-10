Hulk Temalı Akıllı Telefon Kılıfı Hayat Kurtardı

Hulk kılıfı hayat kurtardı. Brezilyalı bir adam, Hulk temalı telefon kılıfının silahlı bir soygun sırasında mermiyi savurmasından sonra, hiç şüphesiz eskisinden daha büyük bir Marvel hayranı oldu.

Bu Hulk kılıflı telefon aramaları ve mermileri engelliyor.

NY Post'un haberine göre, soyguna uğrayan şanslı adamın doktoru Dr. Pedro Carvalho, 7 Ekim Perşembe günü Brezilya'nın Pernambuco eyaletindeki Petrolina'da meydana gelen olayın detaylarını paylaştı.

Brezilyalı bir adam, bir silahlı soygun sırasında Incredible Hulk temalı telefon kılıfı mucizevi bir şekilde bir mermiyi saptırdıktan sonra süper kahraman tarafından kurtarıldı.

İsmi açıklanmayan adamın, kaçmadan önce onu vuran soyguncular tarafından vurulduğu bildirildi. Ardından polis memurları geldi, bunun üzerine şanslı adam üniversite hastanesine götürüldü.

Doktorlar kurbanın vücudunu incelediklerinde kurşunun derisini bile yırtmadığını gördü. Bunun yerine mermi, Marvel'in neredeyse yenilmez yeşil süper kahramanı Hulk'un bir görüntüsüyle süslenmiş bir kılıfa sahip olan Motorola akıllı telefonundan sıçramıştı.

Doktor Carvalho tarafından paylaşılan görüntü, telefon ekranında kurşunun çarptığı yerde bir örümcek ağı çatlağı oluştuğunu gösteriyor.

Mermiden kaynaklı sarsılmanın yanı sıra hasta sadece küçük bir şok yaşadı. Muayeneden birkaç dakika sonra ise hastaneden taburcu edildi.

Ne yazık ki, soygun zanlıları henüz tespit edilmedi ve yetkililerin davayı daha fazla araştırıp araştırmadığı belli değil.

This five-year-old smartphone from @Moto reportedly saved a man’s life by stopping a bullet that was fired during an armed robbery. The smartphone in question is the Moto G5 and to make things even more dramatic, its phone case was of The Incredible Hulk. pic.twitter.com/8gti0CNLXb