Humane AI Pin, Beklentileri Karşılayamadı: Şirket, Yeni Bir Rota Belirledi!

Bu sene gerçekleştirilen MWC'de (Mobil Dünya Kongresi) büyük yankı uyandıran Humane AI Pin, ilk ortaya çıktığı andan itibaren piyasada fazlasıyla konuşuldu. Pek çok kişi tarafından incelenen cihaz, uyandırdığı yankı kadar olumlu yorumlara maruz kalmadı.

Vadedilen özelliklerinin pek çoğunun olması gerektiği gibi çalışmamasıyla tepki toplayan giyilebilir cihaz, çoğu kişi tarafından "en kötü ürün" olarak lanse edildi. Durum böyle olunca da şirket hedeflerinin çok altında kaldı ve yeni bir yol izlemeye karar verdi.

Humane, AI Pin Projesini Satışa Çıkarıyor

Bloomberg'in haberine göre Humane Inc. beklediği gibi bir ilgiye ve satış rakamlarına ulaşamadığı için AI Pin için alıcı arayışına girdi. Şirketin satışa yardımcı olması için de bir mali müşavirle çalıştığı ortaya çıktı.

Satışın gerçekleştirilmesi için de 750 milyon ile 1 milyar dolar arasında bir tutar üzerinden anlaşmaya varılmasını bekleyen Humane, AI Pin girişiminin satışı için de kime başvurduğu bilinmiyor.

Yazılım güncellemeleri ile ilerleyen süreçte daha da gelişmiş bir cihaz olacağı söylense de kuruculardan Imran Chaudhri ve Bethany Bongiorno, hem ürün hem de şirketin geleceğine yönelik konuşmaktan kaçındı.

Ancak şirket tarafından yapılan açıklama ise AI Pin'in son çıkan GPT-4o'ya kauvşması ile birlikte cihazın anlama yeteneğinin arttığı ve daha net cevaplar verdiği yönünde. Yanlış yanıt vermenin ve gecikmelerin de bu sayede çözülmesi ise Humane AI Pin'in tekrar popüler bir ürün olmasını sağlayacak mı bilemiyoruz.