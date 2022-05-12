Humankind'a Türkçe Dil Desteği Geliyor

AMPLITUDE Studios'un geliştiriciliğini, SEGA'nın yayıncılığını üstlendiği sevilen strateji oyunlarından Humankind, her ne kadar Steam'de karışık incelemelere sahip olsa da çıktığı dönem eleştirmenler tarafından beğenilmişti. Bugünse yayıncı ekip oyuncuları sevindirecek bir haber paylaştı.

Neolitik, Antik ve Klasik çağlarını içerisinde barındıran Humankind'de 14 farklı kültür yer alıyor. İnsanlık tarihinin tüm hikâyesini yeniden yazacağınız ve sizin kadar benzersiz bir uygarlık oluşturmak için kültürleri bir araya getireceğiniz tarihi bir strateji oyunu olan Humankind'le ilgili yayıncı ekip yeni bir güncelleme notları paylaştı ve bu güncelleme notlarında bir sonraki güncellemede Türkçe dil desteğinin oyuna ekleneceği belirtildi.

Ekip ayrıca Bolivar adı verilen bu güncellemenin Haziran ayı içerisinde oyuncularla buluşacağına değiniyor. Ekibin güncellemedeki ilgili ifadeleri şu şekilde:

Son olarak, oyuna iki dil daha ekleyeceğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bunlar İtalyanca ve Türkçe. Bu iki dilin oldukça sık talep edildiğini gördük ve oyunu yerelleştirmek için hayran projeleri bile oldu bu yüzden artık resmî destek sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bolivar Güncellemesi, Haziran ortalarında yayınlanacak ve bu, güncelleme için yaptığımız son önizlemeydi. Yine de haberlerimizi takip etmek isteyebilirsiniz çünkü güncelleme resmî olarak yayınlanmadan önce deneme şansınız olabilir!

Güncelleme notlarının tamamına buradan erişebilirsiniz. Humankind şu anda Steam'de Standart sürümü 299,00 TL'den, Digital Deluxe sürümü 359,00 TL'den satılıyor. Oyunun Game Pass'te mevcut olduğunu da ekleyelim.

Humankind Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7, 64-bit

Windows 7, 64-bit İşlemci: Intel i5 4. nesil / AMD FX-8300

Intel i5 4. nesil / AMD FX-8300 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 770 / AMD R9 290

NVIDIA GTX 770 / AMD R9 290 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

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