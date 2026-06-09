Korku ve Aksiyon Dolu FPS Oyununda İndirim Başladı! Fırsatı Kaçırmayın

Steam oyuncuları sevindiren kampanyalarına devam ediyor. Platform bu kapsamda 'Hafta Ortası Fırsatı' adı altında popüler bir oyunda daha indirime gitti. Peki bu oyunun ismi ne ve kampanya ne zamana kadar sürecek? İşte merak edilen detaylar!

Hangi Oyun Steam'de İndirime Girdi

Steam son düzenlediği kampanyayla Hunt: Showdown 1896'nın fiyatında yüzde 60'lık bir indirime gitti. İndirimle birlikte oyunun fiyat etiketi 14,99 dolardan (691 TL) 5.99 dolara (137 TL) kadar geriledi. Öte yandan bu kampanyanın 22 Haziran'a kadar devam edeceğini belirtelim. Yani söz konusu yapım satın alıp almamaya karar vermek için önümüzde 13 günlük bir süre söz konusu.

Hunt: Showdown 1896 PlayStation'da Ne Kadar?

Maalesef şu anda Hunt: Showdown 1896'nın PlayStation sayfasında herhangi bir indirim görünmüyor. An itibarıyla PlayStation oyuncuları yapımı 1.049 TL fiyatla satın alabiliyor. Ancak önümüzdeki dönemlerde yapımın bu platformda da indirime girebileceğini ve fiyatının düşebileceğini belirtelim.

Hunt: Showdown 1896 Xbox'ta Ne Kadar?

Hunt: Showdown 1896'nın Xbox versiyonunda ise durum biraz daha farklı. Oyunun Xbox mağaza sayfasında 875 TL yerine 350 TL'den satışta olduğunu görüyoruz. Bu tarafta indirimlerin sekiz gün sonra sona ereceğini de belirtelim.

Hunt: Showdown 1896 Nasıl Bir Oyun?

Hunt: Showdown 1896, 19. yüzyılda geçen bir birinci şahıs nişancı oyunu diyebiliriz. Oyun 1896 yılında geçen alternatif bir korku evrenini merkezinini konu alıyor. Dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkan doğaüstü bir salgın insanları korkunç yaratıklara dönüştürüyor. Yapımda bu varlıkları avlayarak ödül kazanmakla görevli bir avcıyı kontrol ediyorsunuz. Ancak mücadele yalnızca yaratıklarla sınırlı değil, aynı ödülün peşinde olan diğer oyunculara karşı da hayatta kalmak zorundasınız.

Hunt: Showdown 1896 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel 7. Nesil i7-7700 / AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1650 Super / AMD Radeon RX 5500 XT (en az 4 GB VRAM)

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 75 GB boş alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Ek Not: SSD ve kulaklık ile daha iyi deneyim

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11 (64-bit)

İşlemci: Intel 8. Nesil i7-8700 / AMD Ryzen 5 2700

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 Super / AMD RX 6600 XT (en az 8 GB VRAM)

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 75 GB boş alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Ek Not: SSD ve kulaklık ile daha iyi deneyim

Editörün Yorumu

Kıyamet sonrası ve zombi salgını temalı oyunları seviyorum. Hatta Hunt: Showdown 1896 nisan ayında indirime girdiğinde satın alıp denemiştim. Oyunla ilgili görüşlerim fazlasıyla olumlu diyebilirim. Zira siz de bu türe ilgi duyuyorsanız hazır indirimdeyken söz konusu oyunu satın alıp deneyebilirsiniz.