Hızlı Tempolu Online FPS Oyunu Geliyor! Oynanış Videosu Paylaşıldı

Empulse'a heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Empuls'un oynanış videosu yayınlandı. 1047 Games tarafından paylaşılan video, oyunun oynanış sistemi, çevre tasarımı ve grafikler hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Ayrıca oyunun ne zaman erken erişime açılacağı da açıklığa kavuştu.

Empulse'un Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

Empulse'un oynanış videosu YouTube üzerinden paylaşıldı. 1 dakika 3 saniye uzunluğundaki video sayesinde oynanış mekaniklerine yakından göz atma fırsatı elde ediyoruz. Görüntülere göre oyunda düşmanların saldırılarından kaçmak ve onları etkisiz hâle getirmek içni sürekli hareket hâlinde olmamız gerekecek.

Hızlı tempoya sahip oynanış nedeniyle oyunda refleks oldukça önemli bir yere sahip olacak. Oyunda duvarda koşma ve kayma gibi mekanikler de yer alacak. Oyunda mech olarak adlandırılan robotları da kontrol edebileceğiz. Bu, savaş esnasında önemli bir avantaj sağlayacak. Videoda oyunda yer alacak bazı silahları da görüyoruz.

Empulse Nasıl Bir Oyun?

1047 Games tarafından geliştirilen Empulse, online FPS oyunları oynamayı seven oyunculara hitap edecek. Oyunda tek oyunculu modun yer almayacağını belirtelim. Hızlı tempoya sahip oyunda 6'şar kişilik iki takımın mücadelesine tanık olacağız. Hızlı tempolu oynanış nedeniyle oyunda sürekli olarak dikkatli olmamız ve hareket etmemiz gerekecek.

Türkçe arayüz desteğine sahip olan yapımda kayma ve duvarda koşma gibi mekanikler de bulunacak. Haritanın farklı noktalarında konumlanan Mech isimli robotları ele geçirerek önemli bir avantaja sahip olabileceğiz. Mechleri yalnızca bir kişinin silahla etkisiz hâle getirmesi oldukça zor olacak.

Empulse Ne Zaman Çıkacak?

Empulse, 24 Haziran 2026 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için erken erişime açılacak. Bu arada oyun 15 Haziran 2026 tarihinde düzenlenecek Next Fest etkinliği kapsamında Steam üzerinden de oynanabilecek. Oyun şu anda istek listesine eklenebiliyor. Bunun için Steam, Xbox veya PlayStation mağazası üzerinden oyunun sayfasını ziyaret edin ve "istek listesine ekle" butonuna basın.

Empulse'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

64 bit İşlemci: Intel Core i3-6100 / Core i5-2500K / AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i3-6100 / Core i5-2500K / AMD Ryzen 3 1200 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 470

NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 470 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Empulse'un minimum sistem gereksinimlerinde en az Intel Core i3-6100, Core i5-2500K veya AMD Ryzen 3 1200 seviyesinde bir işlemciye ihtiyaç duyuluyor. Oyun ayrıca en az NVIDIA GeForce GTX 960 ya da AMD Radeon RX 470 seviyesinde bir ekran kartı gerekiyor. Online FPS oyunu için ayrıca en az 8 GB RAM isteniyor.

Empulse'un Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit / Windows 11 64 bit

Windows 10 64 bit / 64 bit İşlemci: Intel Core i5-6600K / Core i7-4770 / AMD Ryzen 5 1400

Intel Core i5-6600K / Core i7-4770 / AMD Ryzen 5 1400 RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Empulse'un önerilen sistem gereksinimlerinde en az Intel Core i5-6600K, Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1400 seviyesinde bir işlemci gerekecek. Oyun ayrıca NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 ekran kartına ihtiyaç duyuyor. Önerilen sistem gereksinimlerinde ayrıca ayrıca en az 12 GB RAM isteniyor.

Editörün Yorumu

Oynanış videosuna göre Empulse'un oldukça iddialı bir online FPS oyunu olacağını düşünüyorum. Hızlı tempoya sahip oynanış nedeniyse oyunda sürekli olarak hareket hâlinde olmamız gerekecek ve refleks oldukça önemli bir yere sahip olacak. Mech isimli robotların ise oyunu daha keyifli hâle getireceğini söyleyebilirim. Bu robotları kontrol etmek oldukça eğlenceli olacaktır.