Yerli ve Milli HÜRJET Uçağı İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen HÜRJET, Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı olarak görev yapacak. Uçağın bugün ilk güvenli uçuşu başarıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından "Yerli ve millî ilk insanlı süpersonik jet uçağımız HÜRJET ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun. Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." mesajını paylaştı.

Hürjet 2025 Yılında Filoya Katılacak

Yerli ve millî ilk insanlı süpersonik jet uçağımız HÜRJET ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun. Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun! 🇹🇷 pic.twitter.com/KkauZykunV — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 25, 2023

HÜRJET, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlandı. Projenin sertifikasyon faaliyetleri 2025 yılı sonu itibarıyla tamamlanarak, Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere T-38 uçakları ve F-5 uçaklarının yerini alacak.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise şu ifadeleri kullandı: