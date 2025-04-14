HÜRKUŞ Yeni Boyasıyla Gökyüzünde!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yerli ve milli eğitim uçağı HÜRKUŞ, yeni dış tasarımıyla ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzüne havalandı. Yeni tasarımıyla daha güçlü, daha kararlı ve daha özgüvenli bir şekilde görevine hazır. Her detayıyla mühendislik vizyonumuzu ve teknolojideki kararlılığımızı yansıtan HÜRKUŞ, geleceğin havacılık projelerine ilham kaynağı olmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi. İşte HÜRKUŞ'un yeni boyası ve teknik özellikleri...

Yeni Boyasıyla Gökyüzünde!

Türkiye'nin yerli ve milli hafif taarruz/eğitim uçağı HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzüne çıktı. Türkiye'nin son dönemlerde özellikle dış basında sıkça vurguladığı turkuaz rengine boyanan uçak beyaz kuşaklarıyla da dikkat çekti. TUSAŞ'ın Twitter hesabından paylaşılan videoda görücüye çıkan uçağın yeni boyasıyla ilk uçuşunun görüntülerine de yer verildi. Yapılan paylaşımda "HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzüne havalandı. Yeni tasarımıyla daha güçlü, daha kararlı ve daha özgüvenli bir şekilde görevine hazır. Her detayıyla mühendislik vizyonumuzu ve teknolojideki kararlılığımızı yansıtan HÜRKUŞ, geleceğin havacılık projelerine ilham kaynağı olmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.

HÜRKUŞ’un yeni görünümü, Türkiye’nin havacılık vizyonuna uygun bir çizgide güncellendi. Her detayı titizlikle planlanan bu tasarımın, uçağın görev motivasyonuna da olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Özellikle eğitim uçağı olarak görev yapan HÜRKUŞ’un, bu yeni haliyle daha etkili bir kullanım sunması amaçlanıyor. Görsel değişikliğin ötesinde, bu güncelleme aynı zamanda HÜRKUŞ’un gelecek nesil projelere ilham vermesi yönünde önemli bir adım olarak yorumlanıyor.

Yerli havacılık teknolojilerinin gelişimi açısından bir sembol haline gelen HÜRKUŞ, yeni nesil kullanıcılar için hem bir eğitim aracı hem de bir vizyon göstergesi olmayı sürdürüyor. Yenilenen HÜRKUŞ’un, hem teknik kabiliyetleri hem de dış görünüşüyle Türkiye'nin havacılık alanındaki kararlılığını temsil etmeye devam edeceği bildiriliyor. Milli projelerin sürekliliği açısından bu tür yeniliklerin oldukça kıymetli olduğu vurgulanıyor.

TUSAŞ HÜRKUŞ Teknik Özellikleri

Genel Özellikler:

Mürettebat: 2 (tandem oturma düzeni)

Uzunluk: 11,17 metre

Kanat Açıklığı: 9,96 metre

Yükseklik: 3,70 metre

Motor: 1 × Pratt & Whitney Canada PT6A-68T turboprop motor (1.600 beygir gücü)

Pervane: 5 kanatlı Hartzell HC-B5MA-3

Kokpit: Basınçlı, gece görüş gözlüğü uyumlu, Martin-Baker Mk T-16 N 0/0 fırlatma koltuklarıyla donatılmış

Performans:

Azami Hız: 574 km/s

Seyir Hızı: 463 km/s

Menzil: 1.478 km

Servis Tavanı: 10.577 metre

Tırmanma Oranı: 22 m/s

G Limitleri: +7 / -3,5

Aviyonik ve Sistemler:

HUD (Head-Up Display) ve çok işlevli göstergeler

Görev bilgisayarı ve HOTAS (Hands On Throttle And Stick) kontrol sistemi

OBOGS (On-Board Oxygen Generation System)

Çevresel kontrol sistemi (Vapor Cycle Cooling)

Anti-G sistemi

Silah Sistemleri (HÜRKUŞ-C versiyonu için):

5 harici yük istasyonu

Lazer güdümlü füzeler (örneğin, Roketsan UMTAS)

Güdümlü bombalar (250 lb/500 lb, lazer ve INS/GPS)

2.75” roketler

Harici yakıt depoları

12.7 mm silah podu

Mikro mühimmat ve eğitim bombaları

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