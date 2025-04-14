HÜRKUŞ Yeni Boyasıyla Gökyüzünde!
Türkiye'nin yerli ve milli eğitim/hafif taarruz uçağı HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzüne çıktı. Peki yeni tasarım nasıl? İşte konuyla ilgili detaylar...
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yerli ve milli eğitim uçağı HÜRKUŞ, yeni dış tasarımıyla ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzüne havalandı. Yeni tasarımıyla daha güçlü, daha kararlı ve daha özgüvenli bir şekilde görevine hazır. Her detayıyla mühendislik vizyonumuzu ve teknolojideki kararlılığımızı yansıtan HÜRKUŞ, geleceğin havacılık projelerine ilham kaynağı olmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi. İşte HÜRKUŞ'un yeni boyası ve teknik özellikleri...
Yeni Boyasıyla Gökyüzünde!
Türkiye'nin yerli ve milli hafif taarruz/eğitim uçağı HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzüne çıktı. Türkiye'nin son dönemlerde özellikle dış basında sıkça vurguladığı turkuaz rengine boyanan uçak beyaz kuşaklarıyla da dikkat çekti. TUSAŞ'ın Twitter hesabından paylaşılan videoda görücüye çıkan uçağın yeni boyasıyla ilk uçuşunun görüntülerine de yer verildi. Yapılan paylaşımda "HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzüne havalandı. Yeni tasarımıyla daha güçlü, daha kararlı ve daha özgüvenli bir şekilde görevine hazır. Her detayıyla mühendislik vizyonumuzu ve teknolojideki kararlılığımızı yansıtan HÜRKUŞ, geleceğin havacılık projelerine ilham kaynağı olmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.
HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzüne havalandı.@TUSAS_TR pic.twitter.com/rgBkbhPisU— Oğuzhan Uygun (@ogzhn_uyg) April 14, 2025
HÜRKUŞ’un yeni görünümü, Türkiye’nin havacılık vizyonuna uygun bir çizgide güncellendi. Her detayı titizlikle planlanan bu tasarımın, uçağın görev motivasyonuna da olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Özellikle eğitim uçağı olarak görev yapan HÜRKUŞ’un, bu yeni haliyle daha etkili bir kullanım sunması amaçlanıyor. Görsel değişikliğin ötesinde, bu güncelleme aynı zamanda HÜRKUŞ’un gelecek nesil projelere ilham vermesi yönünde önemli bir adım olarak yorumlanıyor.
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Yerli havacılık teknolojilerinin gelişimi açısından bir sembol haline gelen HÜRKUŞ, yeni nesil kullanıcılar için hem bir eğitim aracı hem de bir vizyon göstergesi olmayı sürdürüyor. Yenilenen HÜRKUŞ’un, hem teknik kabiliyetleri hem de dış görünüşüyle Türkiye'nin havacılık alanındaki kararlılığını temsil etmeye devam edeceği bildiriliyor. Milli projelerin sürekliliği açısından bu tür yeniliklerin oldukça kıymetli olduğu vurgulanıyor.
TUSAŞ HÜRKUŞ Teknik Özellikleri
Genel Özellikler:
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Mürettebat: 2 (tandem oturma düzeni)
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Uzunluk: 11,17 metre
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Kanat Açıklığı: 9,96 metre
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Yükseklik: 3,70 metre
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Motor: 1 × Pratt & Whitney Canada PT6A-68T turboprop motor (1.600 beygir gücü)
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Pervane: 5 kanatlı Hartzell HC-B5MA-3
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Kokpit: Basınçlı, gece görüş gözlüğü uyumlu, Martin-Baker Mk T-16 N 0/0 fırlatma koltuklarıyla donatılmış
Performans:
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Azami Hız: 574 km/s
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Seyir Hızı: 463 km/s
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Menzil: 1.478 km
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Servis Tavanı: 10.577 metre
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Tırmanma Oranı: 22 m/s
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G Limitleri: +7 / -3,5
Aviyonik ve Sistemler:
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HUD (Head-Up Display) ve çok işlevli göstergeler
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Görev bilgisayarı ve HOTAS (Hands On Throttle And Stick) kontrol sistemi
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OBOGS (On-Board Oxygen Generation System)
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Çevresel kontrol sistemi (Vapor Cycle Cooling)
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Anti-G sistemi
Silah Sistemleri (HÜRKUŞ-C versiyonu için):
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5 harici yük istasyonu
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Lazer güdümlü füzeler (örneğin, Roketsan UMTAS)
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Güdümlü bombalar (250 lb/500 lb, lazer ve INS/GPS)
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2.75” roketler
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Harici yakıt depoları
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12.7 mm silah podu
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Mikro mühimmat ve eğitim bombaları
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