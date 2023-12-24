Hyperloop One, Hızlı Tren Alanındaki Faaliyetlerini Sonlandırma Kararı Aldı: Bakın Neden?

Hyperloop One, Elon Musk'un hızlı tren konseptine dayanan ve insanları saatte yüzlerce kilometre hızla vakumla taşıma fikriyle bilinen şirket kapanma kararı aldı.

Hızlı Tren Vizyonunu Kapattı!

Daha önce Virgin'in kurucusu Richard Branson'dan destek alan firma, geçen yıl Branson'un çekilmesiyle zorlu bir döneme girdi. Bloomberg'in haberine göre, şirket yıl sonuna kadar kalan personelini işten çıkaracak.

Hyperloop One, manyetik kaldırma (maglev) teknolojisini vakum tüpü içinde kullanarak yüksek hızlı seyahati mümkün kılma hedefi taşıyordu. Ancak mühendislik zorlukları ve projenin kırsal kesimde dev tüplerin inşasını gerektirmesi gibi sorunlar nedeniyle birçok uzman tarafından sorgulandı.

Şirket, Nevada çölünde prototipler üretirken karşılaşılan zorluklar ve köşelerdeki teknik sorunlar nedeniyle projeyi durdurma kararı aldı. 2020'de gerçekleşen başarılı bir test sürüşüne rağmen, şirket 2022'de stratejik bir değişiklik yaparak artık kargo taşımacılığına odaklanacağını duyurdu.

Hyperloop One, yıllar içinde skandallarla da gündeme gelmişti. Şirketin eski müdürlerinden Ziyavudin Magomedov, zimmete para geçirme suçlamasıyla Rusya'da hapse atıldı. Ayrıca, başka bir yatırımcı Shervin Pishevar, 2017'de Bloomberg'in cinsel taciz iddialarını bildirmesinin ardından şirketten ayrılmıştı.