Milli Elektrikli Tren Seti İçin Tarih Verildi!

Milli Elektrikli Tren Seti’nin seri üretimi için tarih verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2020 yılının ilk yarısında prototipi raylara indirilen tren seti ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

Milli Elektrikli Tren Seti Ne Zaman Seri Üretime Geçecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yerli Elektrikli Tren Seti'nin seri üretim tarihi ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, “Türkiye Raylı Sistem Araçları Anonim Şirketi, bugün Sakarya, Eskişehir ve Sivas olmak üzere üç bölge müdürlüğü halinde, demir yolu sektöründe 100 yılı aşan tecrübe ve 4 bine yakın kalifiye insan gücüyle ülkemizin raylı sistemler sektörünün en büyük temsilcisi olmuştur” dedi.

Tren setinin seri üretimi ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Bakan Karaismailoğlu, “Yine ihracata yönelik olarak, 11 adet demir yolu bakım aracının imalatına devam ediyor. Hepimizin göğsümüzü kabartan bir başka projemiz olan Milli Elektrikli Tren Seti'nin üretimine başlandı. 2020 yılının ilk yarısında prototipi raylara indirilen 2 adet setin 2021 yılında seri üretimine başlıyoruz” ifadelrini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, “TÜRASAŞ'ın 2021 yılında prototip imalatına başlayacağı en güzel, en gerekli projelerden birisi de Milli Banliyö Tren Seti. 225 kilometre/saat hıza sahip hızlı tren projesi tasarım çalışmaları 2021 yılında da devam edecektir” şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, “İnşallah ülkemizdeki raylı sistem sektöründeki araçları da üretmeye TÜRASAŞ devam edecektir ve ülkemizde yapılan şehir içi metro ve raylı sistemlerde de inşallah hizmet edip, ülkemizin kendi aracını kendisi ikmal edecektir” ifadelerine yer verdi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: