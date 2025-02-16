HyperOS 2.1 Güncellemesini Erkenden Alacak Xiaomi Cihazlar Belli Oldu!
Merakla beklenen HyperOS 2.1 güncellemesinin ilk etapta hangi Xiaomi cihazlarına geleceği belli oldu.
Çin merkezli teknolji devi Xiaomi, geçtiğimiz aylarda Android 15 tabanlı yeni arayüzü HyperOS 2.0'ı kademeli olarak sevilen akıllı telefon modellerine sundu. Şirket şimdi ise yeni HyperOS 2.1 güncellemesi için çalışmalara başladı ve yeni sürümü ne zaman yayınlayacağına karar verdi.
Bu doğrultuda en çok merak edilen konulardan biri ise HyperOS'un 2.1'in ilk etapta hangi Xiaomi cihazlarına geleceği. Gelen son habeler de bu soruya cevap buluyor.
HyperOS 2.1 Mart Ayında Xiaomi Cihazlarına Gelecek
Sektörel kaynaklar, Xiaomi'nin HyperOS 2.1 güncellemesi için planladığı takvimi gün yüzüne çıkardı. Aktarılanlara göre marka, şubat ayının son haftası ila mart ayının ilk günleri arasında yeni sürümünü cihazlarına getirecek.
Çıkış tarihinin yanı sıra HyperOS 2.1'in ilk etapta hangi Xiaomi modellerine geleceği konusunda da önemli bilgiler var. Geçtiğimiz haftalarda ilk etapta yalnızca üç modelin güncelleme alacağı söylenirken, şimdiyse dokuz farklı cihazın HyperOS 2.1'e erken kavuşacağı iddia ediliyor. Söz konusu sürüm, ilk olarak Xiaomi 14 ve 13 serisinin öne çıkan modelleri ile POCO F6 ve POCO X6 Pro gibi güçlü cihazlara sunulacağı iddia ediliyor.
HyperOS 2.1 güncellemesini erkenden alacak xiaomi cihazları:
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- POCO F6
- POCO X6 Pro
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 13T Pro
Xiaomi'nin HyperOS 2.1 Güncellemesi İçin Tarih Belli Oldu
Xiaomi HyperOS 2.1’in global sürümü için tarih ortaya çıktı. Şirketin en yeni arayüzü gelişmiş kamera özellikleri ve oyun performansıyla geliyor. İşte detaylar!
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