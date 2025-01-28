Xiaomi'nin HyperOS 2.1 Güncellemesi İçin Tarih Belli Oldu

Xiaomi, bir süre önce Çin'de tanıtılan HyperOS 2.1’in global sürümü için kolları sıvadı. Şirketin son teknoloji telefonlarının sunduğu deneyimi bir üst seviyeye çıkaran bu yeni arayüz, çok yakında Türkiye ve Avrupa gibi ülkelerdeki global kullanıcılarına beğenisine sunulacak. İşte HyperOS 2.1’in çıkış tarihi!

HyperOS 2.1 Güncellemesi Ne Zaman Çıkacak?

XiaomiTime’ın aktardığı bilgilere göre, HyperOS 2.1 güncellemesi Şubat 2025'te global kullanıcıların beğenisine sunulacak. İddialara göre şirket bu versiyon için hazırlıklarını tamamlandı ve resmi duyuruyu her an yapabilir. HyperOS 2.1’in ilk olarak ise Xiaomi 14 Ultra’ya gelmesi bekleniyor.

OS2.0.100.0.VNAMIXM sürüm numarasına sahip olan güncelleme daha sonra ise diğer modellere sunulacak. HyperOS 2.1 güncellemesi ise şirket için oldukça önemli. Xiaomi bu sürümle birlikte kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Yenilenmiş ana ekran, daha akıllı bir kontrol merkezi ve kusursuz bağlantı özellikleri bu sürümü öne çıkarıyor. Kamera tarafında ise yapay zeka destekli araçlar, gelişmiş albüm yönetimi ve fotoğrafçılık optimizasyonları dikkat çekiyor. Oyun tutkunları da daha akıcı ve bir deneyime sahip olacak.

Xiaomi’nin Çin ve global sürüm arasında nasıl bir fark sunacağı ise şimdiden merak konusu. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi Xiaomi telefonların HyperOS 2.1 güncellemesi alacağını merak ediyor musunuz? Eğer bu sorunun cevabını bilmiyorsanız telefonunuzun modelini yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.