Xiaomi HyperOS 2.1 Güncellemesini Yayınladı: Güncelleme Alan Cihazlar Burada!

Geçtiğimiz yılın sonlarında merakla beklenen HyperOS 2.0'ı kullanıma sunan Xiaomi, bir süredir yeni arayüzünün devam sürümü olan HyperOS 2.1 üzerinde çalışıyordu. Çinli teknoloji devi, geçtiğimiz saatlerde yeni sürümü nihayet global çapta yayınladı.

Şirket, güncelleme yayınlandıktan hemen sonra HyperOS 2.1'in getirdiği yeniliklere kavuşan cihazları da listeledi. Listeye göre 7 farklı Xiaomi cihazı şu anda HyperOS 2.1 ile çalışıyor.

HyperOS 2.1 Güncellemesi Alan Xiaomi Cihazları

XiaomiTime platformunda yer alan listeye göre HyperOS 2.1 güncellemesinden ilk kez yararlanan cihazlar arasında, Xiaomi'nin son amiral gemisi akıllı telefonları, bir Xiaomi tableti ve uygun fiyatlı POCO telefonları mevcut. Güncellemeye erkenden kavuşan 7 cihaz şu şekilde:

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

POCO X6 Pro 5G

Poco F6

Xiaomi 13 Ultra

Eğer bu cihazlardan birine sahipseniz, güncellemenin size gelip gelmediğini Ayarlar bölümünde yer alan "Telefon Hakkında" bölümü üzerinden öğrenebilirsiniz.

HyperOS 2.1 ile Gelen Yenilikler

Yeni HyperOS 2.1, yeni arayüz ile birlikte gelen animasyonları daha akıcı hale getiren ve genel kullanıcı deneyimini geliştiren çeşitli optimizasyonlar sunuyor. Buna ek olarak, internet bağlantısı olmadan sesli sohbet yapılmasını mümkün kılan yeni bir “Ağsız Mod” özelliğinin de güncellemeye dahil edildiği belirtiliyor. Bu yenilik sayesinde, kullanıcıların düşük bağlantı kalitesine sahip ortamlarda bile etkili iletişim kurabildiği söyleniyor.

Bununla beraber HyperOS 2.1, gelişmiş gece modu dahil olmak üzere kamera performansına yönelik çeşitli geliştirmeler içerdiği gibi, farklı ışık koşullarında daha net ve kaliteli görüntüler yakalamayı sağlayan yeniliklere de sahip.

Yeni sürüm ile birlikte albüm düzeninin yeniden tasarlandığı, yeni görüntüleme sütunlarıyla daha organize bir yapıya kavuştuğu bildiriliyor. Ayrıca arama fonksiyonlarında da çeşitli iyileştirmeler yapılırken, Xiaomi’nin “daire arama” özelliği için gelişmiş görüntü tanıma desteğinin telefonlara geldiğini görüyoruz.

Son olarak oyunseverler için “Oyun Araç Kutusu” isimli yeni bir panelin kullanıma sunulduğunu ve oyun deneyimini daha üst seviyeye taşımak için çeşitli optimizasyonların hayata geçirildiğini belirtelim.

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