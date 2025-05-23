HyperOS 2.2 Güncellemesini İlk Alacak Xiaomi Telefonlar Belli Oldu

HyperOS 2.2 güncellemesini ilk alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar ortaya çıktı. Peki, yeni HyperOS güncellemesi hangi telefonlara gelecek?

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Teknoloji devi Xiaomi, merakla beklenen HyperOS 2.2 güncellemesini yayınlamaya hazırlanırken önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda bu güncellemeye ilk sahip olacak telefonlar belli oldu.

XiaomiTime'da yer alan habere göre HyperOS kaynak kodunda 12 adet Xiaomi cihaz tespit edildi. Bu, HyperOS 2.2 güncellemesinin söz konusu modeller için hazır olduğu anlamına geliyor. Bunlar arasında Xiaomi, POCO ve Redmi marka cihazlar yer alıyor.

HyperOS 2.2 alacak Xiaomi telefonlar arasında Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro ve Xiaomi 15 Ultra yer alıyor. HyperOS 2.2 gelecek POCO telefonlar arasında ise  POCO F7, POCO X7, POCO M7 Pro 5G, POCO F6 Pro ve POCO X6 Pro bulunuyor.

HyperOS 2.2 güncellemesi alacak Redmi telefonlar arasında Redmi Note 14, Redmi Turbo 4 Pro, Redmi Note 14 Pro, Redmi K70 ve Redmi K70E yer alıyor. Güncellemenin bu telefonlarla sınırlı kalmayacağını, sadece ilk bu modellere geleceğini belirtelim. Listeye dair resmî açıklama olmadığının da altını çizelim.

HyperOS 2.2 Güncellemesini İlk Alacak Telefonlar

  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15 Ultra
  • POCO F7
  • POCO X7
  • POCO M7 Pro 5G
  • POCO F6 Pro
  • POCO X6 Pro
  • Redmi Note 14
  • Redmi Turbo 4 Pro
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi K70
  • Redmi K70E

HyperOS 2.2 güncellemesini ilk alacak cihazlar arasında yukarıda yer alan telefonların yanı sıra Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 isimli tablet de bulunuyor. Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alan tablet 2024 yılında satışa sunulmuştu.

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