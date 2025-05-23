HyperOS 2.2 Güncellemesini İlk Alacak Xiaomi Telefonlar Belli Oldu

Teknoloji devi Xiaomi, merakla beklenen HyperOS 2.2 güncellemesini yayınlamaya hazırlanırken önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda bu güncellemeye ilk sahip olacak telefonlar belli oldu.

XiaomiTime'da yer alan habere göre HyperOS kaynak kodunda 12 adet Xiaomi cihaz tespit edildi. Bu, HyperOS 2.2 güncellemesinin söz konusu modeller için hazır olduğu anlamına geliyor. Bunlar arasında Xiaomi, POCO ve Redmi marka cihazlar yer alıyor.

HyperOS 2.2 alacak Xiaomi telefonlar arasında Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro ve Xiaomi 15 Ultra yer alıyor. HyperOS 2.2 gelecek POCO telefonlar arasında ise POCO F7, POCO X7, POCO M7 Pro 5G, POCO F6 Pro ve POCO X6 Pro bulunuyor.

HyperOS 2.2 güncellemesi alacak Redmi telefonlar arasında Redmi Note 14, Redmi Turbo 4 Pro, Redmi Note 14 Pro, Redmi K70 ve Redmi K70E yer alıyor. Güncellemenin bu telefonlarla sınırlı kalmayacağını, sadece ilk bu modellere geleceğini belirtelim. Listeye dair resmî açıklama olmadığının da altını çizelim.

HyperOS 2.2 Güncellemesini İlk Alacak Telefonlar

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

POCO F7

POCO X7

POCO M7 Pro 5G

POCO F6 Pro

POCO X6 Pro

Redmi Note 14

Redmi Turbo 4 Pro

Redmi Note 14 Pro

Redmi K70

Redmi K70E

HyperOS 2.2 güncellemesini ilk alacak cihazlar arasında yukarıda yer alan telefonların yanı sıra Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 isimli tablet de bulunuyor. Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alan tablet 2024 yılında satışa sunulmuştu.