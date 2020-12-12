Hyundai Milyar Dolarlık Anlaşmayla Boston Dynamics'i Satın Aldı

Hyundai, Boston Dynamics'i satın aldı. Güney Koreli teknoloji üreticisi, gelişmiş köpek benzeri robotu ile tanınan teknoloji firması Boston Dynamics'in kontrol hissesini ele geçirdi. Anlaşmaya göre Boston Dynamics'in yüzde 80'lik hissesi artık Hyundai'e ait olacak.

Hyundai'nin yaptığı açıklamaya göre SoftBank ile 1,1 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzalandı. Robot üreticisi Boston Dynamics'in kontrol hissesini SoftBank'tan satın alan Hyundai, böylelikle tüketici robotiklerine büyük bir adım atmış oldu. Hyundai, Boston Dynamics'te yaklaşık yüzde 80 hisse alırken, önceki sahibi Softbank'a bağlı kuruluş ise yüzde 20 hissesini elinde tutacak.

Hyundai tarafından yayınlanan basın bülteninde şu açıklamaya yer verildi: "Anlaşmaya göre, Hyundai Motor Group, Boston Dynamics'te yaklaşık %80 hisseye sahip olacak ve bağlı kuruluşlarından biri aracılığıyla SoftBank, Boston Dynamics'in yaklaşık %20'sini elinde barındıracak"

Hyundai, Boston Dynamics'i satın aldı

1992'de MIT'te kurulan Boston Dynamics; merdivenleri tırmanabilen, kapıları açabilen ve nesneleri taşıyabilen dört ayaklı robot köpeği "Spot" ile tanınıyor. Boston Dynamics ayrıca takla atabilen ve havada zıplayabilen "Atlas" adlı iki ayaklı bir robotuyla da biliniyor. Hatta birçok sosyal medya kullanıcısı Atlas robotunun Terminatör filminden çıkmış olabileceğini düşünüyor.

Şirketler, önümüzdeki yıl Haziran ayına kadar tamamlanması beklenen anlaşmanın fiyatını veya diğer mali şartlarını açıklamadılar. Koreli otomobil üreticisi Boston Dynamics teknolojisinin otomobil fabrikalarında otomasyonu genişletmesine ve otonom araçlar geliştirmesine yardımcı olacağını söylüyor.

Hyundai, güvenlik ve emniyet amacıyla kullanılabilecek Spot gibi hizmet robotlarına yatırım yapmayı planladığını ve hastanelerde hastalara bakmak gibi sofistike hizmetler sunmak amacıyla insansı robot pazarına açılmayı planladığını söyledi.

Boston Dynamics hisselerinin yaklaşık dörtte birine sahip olacak olan Hyundai başkanı Euisun Chung, "Şirketimizin yarattığı sinerji, hedefimizi gerçekleştirmek için heyecan verici yeni yollar sunuyor. Amacımız, insanlık için özgür ve güvenli hareket, daha yüksek yaşam deneyimi sağlamak" ifadelerini kullandı.

Peki ya sizce Boston Dynamics'in robot uzmanlığı, Hyundai'nin otonom sürüş teknolojisi geliştirmelerine yardımcı olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.