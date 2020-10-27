Robot Köpek Radyasyon Tespiti İçin Çernobil'i Geziyor

Boston Dynamics'in geliştirdiği popüler robot köpek radyasyon tespiti için Çernobil bölgesini geziyor. Bristol Üniversitesi araştırma ekibi, Boston Dynamics'in ünlü dört ayaklı robotu SPOT'u Çernobil Nükleer Santrali'ne gönderdi.

Bristol Üniversitesi araştırmacıları, Boston Dynamics şirketinin meşhur robot köpeğinin (SPOT) test etmesi için Çernobil nükleer santralini (Pripyat, Ukrayna) ziyaret etti. Fütüristik köpek Çernobil'deki kapalı olan bölgeyi araştırdı. Radyoaktif kirletici maddelerin salınımını önlemek, reaktörü dış etkilerden korumak, reaktörün sökülmesini ve hizmet dışı bırakılmasını kolaylaştırmak ve su girişini önlemek için tasarlanmış "güvenli bölge" olarak bilinen alanda dolaştı.

Robot köpek SPOT aslında bu araştırma için üretilmiş gibi gözüküyor. Dört ayaklılar, hareket etmede çoğu robottan çok daha iyi ve ulaşılması zor alanlara girebilir. Ayrıca radyasyondan zarar görmez ve bu, o bölgelere insanları göndermekten çok daha iyi bir alternatif olduğu anlamına geliyor.

Robot köpek radyasyon tespiti nasıl yapacak?

Boston Dynamics'in robot köpeği SPOT'un yaptığı araştırmalar sonucunda Ukraynalı yetkililer ise, radyoaktif kirlenme konusunda hala belirsiz olan bölgeleri keşfetmeyi umuyor. Boston Dynamics yaptığı açıklamada, "Dinamik ve potansiyel olarak güvenli olmayan ortamlarda gezinmek için robotun benzersiz yeteneklerinden yararlanırken, aynı zamanda bölge taramaları, radyosyon izleme gibi tekrar eden görevlerin otomasyonunu sağlayabiliriz" diyor.

ABD merkezli Trimble şirketinin veri toplama sensörlerini ve saha kontrol yazılımıyla donatılan SPOT, lazer ve 3D tarama sistemlerini kullanarak çok büyük sahaları veya tehlikeli alanları araştırabilir. Trimble saha çözümleri genel müdürü Martin Holmgren robot köpekle ilgili şunları söyledi:

"Robotlar otomatikleştirilmiş inşaat işlerinde çok önemli bir rol oynayacak ve tehlikeli görevlerin üstesinden gelerek insanları işgücünü artıracak. Boston Dynamics'in robotunda kullandığımız çözümler, radyasyon tespiti için önemli örnekler sunacak."

Bristol Üniversitesi araştırmacıları geçtiğimiz yıl, Çernobil elektrik santralini çevreleyen ağaçlık bir alan olan “Kızıl Orman”ın ilk haritalama araştırmasını gerçekleştirmişti. Şimdi ise robot köpek yardımıyla radyasyon testlerine devam eden araştırmacılar, Ukrayna devleti tarafından kapatılan riskli bölgeyi aydınlatmaya çalışıyor.