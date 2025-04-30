Hyundai'den, Dacia Spring'e Rakip: En Ucuz Elektrikli Otomobil Geliyor!

En uygun fiyatlı elektrikli otomobil yarışına bir model daha katılıyor. Hyundai'nin A segmentine hitap edecek olan yeni Inster modeli özellikle büyük şehirlerde yaşayan tüketicilerin küçük kahramanı olmayı hedefliyor. Peki yeni Hyundai Inster modelinin teknik özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

Hyundai Inster Teknik Özellikleri!

Hyundai'nin A segmentindeki tam elektrikli SUV modeli Inster, Türkiye pazarı için hazırlıklarını tamamladı. Mayıs ayı sonunda satışa sunulması beklenen modelin ilk parti araçları ülkeye ulaştı. Küçük sınıfta konumlanan Inster, kompakt yapısına rağmen sunduğu teknolojik donanımlarla dikkat çekiyor. Bununla birlikte en uygun fiyatlı elektrikli otomobil iddiasıyla gelecek olması Dacia Spring'i tahtından etme planları taşıyor.

Inster’in uzun menzilli versiyonunda kullanılan 49 kWh batarya, şehir içi kullanımda yaklaşık 370 kilometreye kadar menzil sağlıyor. Aracın hızlı şarj desteği sayesinde batarya, %10’dan %80’e sadece 30 dakikada doldurulabiliyor. Bu özellik, segmentindeki pek çok modelden ayrışmasını sağlıyor.Türkiye’de %10’luk ÖTV dilimine giren Hyundai Inster’ın fiyatının 1.300.000 TL civarında olması bekleniyor. Bu da onu mevcut fiyat listelerine göre pazardaki en uygun fiyatlı elektrikli otomobil konumuna getirebilir.

Şu an itibarıyla Türkiye’de en düşük fiyatlı elektrikli araçlardan biri olan C-HB sınıfındaki BYD Dolphin, 1.295.000 TL fiyat etiketiyle, Dacia Spring ise 1.313.000 TL fiyat etiketiyle satışta bulunuyor. Inster’in lansman dönemine özel fiyat avantajı sunulması durumunda, bu modelin Türkiye’nin en ulaşılabilir tam elektrikli otomobili olması bekleniyor. Küçük SUV yapısı, şehir içi pratikliği ve düşük tüketim değerleriyle özellikle genç kullanıcılar ve ilk kez elektrikli otomobile geçiş yapacak tüketiciler için cazip bir seçenek oluşturabilir.

Genel olarak toparlamak gerekirse Hyundai Inster, uygun fiyatı ve kompakt SUV kimliğiyle elektrikli otomobil pazarında yeni bir denge oluşturabilir. Lansman sonrası fiyat politikası ve donanım seviyesi, modelin rekabetteki yerini netleştirecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...