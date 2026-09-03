Hyundai IONIQ 6: ÖTV Matrahı Değişti Fiyatı Arşa Çıktı!

Türkiye'de otomobil için ÖTV oranları yüzde 70'ten başlayıp yüzde 220'ye kadar çıkıyor. Bunun üzerine bir de yüzde 20'lik KDV eklenince otomobil almak oldukça pahalı hâle geliyor. Elektrikli cephesinde ise durum çok daha parlak. En düşük ÖTV yüzde 25 olarak uygulanırken oranlar yüzde 55, 65 ve 75 olarak devam ediyor. ÖTV matrahları değişen modellerde ise oldukça dramatik fiyat artışları yaşanabiliyor. Bunun son örneği ise Hyundai IONIQ 6 oldu.

Hyundai IONIQ 6'nın Fiyatı Ne Kadar Arttı?

Yaklaşık iki yıldır güncellenmeyen ÖTV matrahları yüzünden otomobiller tek tek bir üst vergi dilimine adım atıyor. Elektrikli otomobillerde özellikle ÖTV oranı yüzde 25'ten yüzde 55'e çıkan modeller büyük fiyat artışları ile karşı karşıya. Bunun örneğini geçtiğimiz ay MINI Countryman ile yaşamıştı. Benzer bir olay ise şimdi Hyundai IONIQ 6 ile karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz ayın başında ülkemizde satışa sunulan makyajlı IONIQ 6, 125 kW Advance versiyonu ile lansmana özel 2 milyon 482 bin TL fiyattan satışa sunulmuştu. Aradan geçen bir ayın ardından lansmana özel kampanyanın bitmesi ile artık yüzde 55'lik ÖTV dilimine giren Hyundai IONIQ 6'nın giriş seviyesinin yeni fiyatı 3 milyon 225 bin TL oldu. Bu da 743 bin TL'lik bir artış anlamına geliyor.

Geçtiğimiz ay vergisiz olarak ülkemize yaklaşık 1 milyon 650 bin TL'den giriş yapan Hyundai IONIQ 6, aradan geçen bir ayın ardından vergisiz olarak yaklaşık olarak 1 milyon 734 bin TL olarak sunuluyor. Hyundai tarafından yapılan yaklaşık 84 bin TL'lik zam ise vergi diliminin değişmesi ile maalesef müşterilere 743 bin TL olarak yansıyor.

Elektrikli Otomobilde ÖTV Oranları ve Matrahlar Sınırları Neler?

Ülkemizde tamamen elektrikli araçlardan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) aracın kW değerinden motor gücüne ve vergisiz satış fiyatına (matrah) göre belirleniyor. Araçların satış fiyatları hesaplanırken önce bu oranlara göre ÖTV ekleniyor, ardından oluşan tutar üzerinden yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor. Böylece araçların nihai fiyatları da ortaya çıkmış oluyor.

160 kW ve altında motor gücüne sahip olan araçlar:

Matrahı 1 milyon 650 bin TL'yi aşmayan araçlar: Yüzde 25 ÖTV

Matrahı 1 milyon 650 bin TL'yi aşan araçlar: Yüzde 55 ÖTV

160 kW üzerinde motor gücüne sahip olan araçlar:

Matrahı 1 milyon 650 bin TL'yi aşmayan araçlar: Yüzde 65 ÖTV

Matrahı 1 milyon 650 bin TL'yi aşan araçlar: Yüzde 75 ÖTV

Yukarıdaki oranlar üzerinden Hyundai IONIQ 6 için bir tablo oluşturduğumuz aracın Türkiye'ye giriş fiyatını ve uygulanan vergi miktarlarını daha iyi görme fırsatı yakalayabiliriz.

IONIQ 6 Ülkeye Giriş Fiyatı (Vergisiz Fiyat) ÖTV Oranı ÖTV Miktarı KDV Oranı KDV Miktarı Satış Fiyatı Eski Fiyat 1.650.000 TL Yüzde 25 412.500 TL Yüzde 20 412.500 TL 2.482.000 TL Yeni Fiyat 1.733.870 TL Yüzde 55 953.629 TL Yüzde 20 537.500 TL 3.225.000 TL

Editörün Yorumu

Maalesef ülkemizde uzun zamandır otomobile uygulanan ÖTV'de herhangi bir matrah güncellemesi yapılmıyor. Son dönemde örnekleri iyice artan bu fiyat artışlarının önüne geçebilmek için artan döviz kuru ile birlikte matrahlarda da artışa gidilmesi gerekiyor. Son olarak IONIQ 6 ve MINI Countryman modellerinin de yüzde 25'lik ÖTV diliminden çıkması ile elektrikli otomobilde 2 milyon 400 bin TL bandındaki araç sayısı iyice azalmış durumda.

Son fiyat artışlarının ardından artık çoğu model de yüzde 55'lik ÖTV diliminin sınırına gelmiş durumda. Artışların bu şekilde devam etmesi durumunda yakın zamanda Hyundai IONIQ 5, Tesla Model Y ve ülkemizde çokça rağbet gören KGM Torres EV modellerinin fiyatları da 3 milyon bandının üzerine çıkacak. Umarım yakın zamanda ÖTV matrahları tekrar düzenlenir ve bu seviyeler yükseltilir.