4.198 TL'lik 2 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Microsoft'un sadece Xbox oyuncuları için sunduğu kampanya kapsamında iki oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu. Hayatta kalma ve spor türlerindeki oyunlar sayesinde keyifli zaman geçirebilirsiniz. Kampanya sona erdikten sonra oyunu oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

The Survivalists

EA Sports College Football 27

Xbox mağazasındaki "Free Play Days" yani "Ücretsiz Oynama Günleri" kampanyası, 6 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. The Survivalists'e erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor. EA Sports College Football 27'yi ise tüm Xbox oyuncuları oynayabiliyor. Bu kampanya yalnızca Xbox için geçerli.

Free Play Days kampanyası kapsamında The Survivalists ve EA Sports College Football 27'yi oynayabilmek için Xbox üzerinden oyunun sayfasını ziyaret edin. Bir sonraki adımda "Yükle" butonuna basın. Bu işlemi uyguladığınızda indirme süreci başlayacaktır. İndirme sona erdikten sonra oyun otomatik olarak yüklenecektir.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Oyunlar Nasıl Oynanır?

Xbox'ı açın.

Mağazayı ziyaret edin.

Oynamak istediğiniz oyunun sayfasını açın.

"Yükle" butonuna basın.

The Survivalists Nasıl Bir Oyun?

The Survivalists, hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Piksel grafiklere sahip olan oyunda adada bir iş yaparken maymunlar bizi izliyor ve ardından o işi otomatik olarak kendileri yapmaya başlıyor. Hatta maymunlara ağaç kesme, maden çıkarma, inşaat yapma, eşya taşıma gibi görevlerini verebiliyoruz.

Oyunda topladığımız kaynaklar ile çeşitli araçlar ve eşyalar yapabiliyoruz. Üretim tarafında ilkel aletlerden gelişmiş ekipmanlara kadar geniş bir yelpaze mevcut. Haritada labirentler ve gizli mağaralar yer alıyor. Buralardaki bulmacaları çözüp düşmanları alt ederek anahtarlar toplayabiliyoruz. Labirentlerin içinde ilerlemek için doğru ögeleri yerleştirmemiz ve tuzaklara dikkat etmemiz gerekiyor.

Team17 tarafından geliştirilen oyun çizgi film tarzı grafiklere sahip. 2020 yılının Ekim ayında piyasaya sürülen oyunda tek oyunculu modun yanı sıra co-op mod da bulunuyor. Bu mod sayesinde oyunu arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz. Bu arada oyunun 69 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.

EA Sports College Football 27 Nasıl Bir Oyun?

EA Sports College Football 27, spor oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyundaki hava durumu maç boyunca sabit kalmıyor. Örneğin açık havada başalyan bir maç ikinci yarıda bir anda şiddetli yağmura veya kar yağışına dönüşebiliyor. Sahada biriken kar, top kontrolünü ve pas isabetini doğrudan etkileyerek oyun planını değiştirmemize yol açıyor.

Kaliteli grafiklere ve etkileyici atmosfere sahip oyunda her takımın kendine has tezahüratları, marşları ve taraftar gelenekleri bulunuyor. Tiburon tarafından geliştirilen oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi mod da bulunuyor. Bu mod sayesinde dünyanın dört bir yanında yer alan oyuncularla mücadele edebiliyoruz.

Editörün Yorumu

Xbox'ta kısa süreliğine ücretsiz olan bu oyunları oynamıştım ve çok beğenmiştim. Özellikle The Survivalists uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmemi sağlamıştı. The Survivalists, arkadaşlarla birlikte oynandığında daha eğlenceli bir deneyim sunuyor. Bu oyun ayrıca çok başarılı bir oynanış sistemine sahip olduğunu belirteyim.