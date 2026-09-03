Büyük İddia: Seat Markası Tarihe Karışabilir!

Son dönemde Volkswagen Grubu için işler yolunda gitmiyor. Maliyetleri kısmak konusunda binlerce işçiyi işten çıkarmaya ve bazı fabrikalarını kapatmaya hazırlanan Volkswagen, bünyesinde barındırdığı markalar konusunda da kritik kararların eşiğinde. Almanya'dan gelen son haberler, Almanya merkezli şirketin Seat markasının fişini çekebileceği yönünde.

Seat Markası Tarih Mi Oluyor?

Alman basınında çıkan iddialara göre Volkswagen yeniden yapılanma kapsamında İspanyol Seat markasını 2029 yılının sonunda piyasadan çekmeyi planlıyor. Volkswagen Grubu Yönetim Kurulu tarafından ciddi şekilde üzerinde durulduğu bu fikrin 4 Eylül 2026 tarihinde oylamaya sunulacağı ifade ediliyor.

Seat'ın son dönemdeki satışlarında önemli oranda düşüş meydana gelmesi ile Volkswagen'in maliyet kısıtlamaları kapsamında böyle bir karar alabilir. Alman merkezli otomotiv devinin 2030 yılından itibaren Seat'ı satışlarda önemli ölçüde geride bırakan kardeş markası Cupra'ya odaklanabileceği de gelen bilgiler arasında.

Seat'ın Yerini Cupra Mı Alacak?

Basında sunulan raporlara göre Seat artık Volkswagen'in 2030 planlarında yer almayacak. Alman şirketin bu süreçte maliyetleri kısması, model sayısını azaltması ve Cupra'ya daha fazla odaklanması bekleniyor. Seat'ın mevcut hâli ile Volkswagen markası için kârlı olmaktan oldukça uzak olduğu aktarılırken, Cupra'nın ise daha fazla umut vadettiği ifade ediliyor.

2026 yılının ilk yarısındaki satış adetleri de Volkswagen'in aldığı bu kararı doğrular nitelikte. İspanyol şirket 2026 yılının ilk altı ayında 129 bin 600 adetlik satış yaparken, 2018 yılında kendisinden ayrılarak farklı bir marka olarak yoluna devam eden Cupra aynı dönemde 170 bin 100 adetlik satış başarısı gösterdi. Bu durum sadece bu yıla özgü değil. Cupra geçtiğimiz yıl 328 bin 800 adet araç satarken, Seat'ın satışları ise 257 bin 400 adet ile sınırlı kalmıştı.

Volkswagen Konu Hakkında Açıklama Yaptı Mı?

Volkswagen sözcüsü Bild'e yaptığı açıklamada net bir cevap vermekten kaçındı. Şirket içi hamlelerin yönetim kurulu içerisinde konuşulup karara bağlandığını aktaran marka sözcüsü, bu sürecin önceden tahmin edilemeyeceğini ifade etti. Şirket tarafından herhangi bir yalanlama gelmemesi bu iddiaları daha da güçlendirmiş durumda.

Volkswagen 4 Eylül'deki Toplantıda Seat'ın Fişini Çekecek Mi?

Son dönemde sıkıntılı günler yaşayan ve maliyetlerini düşürmek zorunda olan Volkswagen, yarın yapılacak olan toplantıda birçok önemli konuyu görüşecek. Bunlar arasında muhtemelen Seat ile yola devam edilip edilmeyeceği de yer alacak. Yarın yapılacak toplantı ile İspanyol marka hakkındaki kararın da netleşmesini bekleyebiliriz.

Yarın yapılacak olan toplantıda tek önemli konu tabi ki Seat markası olmayacak. Şirketin yönetim kurulu Seat markasının yanı sıra dört fabrikanın kapanması ve dünya genelinde on binlerce kişinin işten çıkarılması kararını da görüşecek. Şirket bu hamleler sayesinde özellikle Çinli markalara karşı daha iyi rekabet etmeyi planlıyor.

Editörün Yorumu

Volkswagen hiç kuşkusuz zor günler geçiriyor. Model sayısının azaltılması, fabrikaların kapanması ve işten çıkarma hamlelerinin ardından Seat markası için de kritik bir süreç bizleri bekliyor. Maliyetlerin gittikçe artmaya başladığı günümüzde markalar bu tür kritik kararlar vermek zorunda kalıyor. Son dönemde satışları iyice düşen Seat ise bu noktada kurban seçilmiş gibi görünüyor.

Cupra'nın satışlarını artırması ve Seat'in gittikçe düşen grafiği Volkswagen'i böyle bir karar almaya itiyor. Ancak Volkswagen bu konuda farklı bir yönde adım atarak Seat'ı giriş seviyesinde uygun fiyatlı araçlar üreten bir marka olarak konumlandırması da bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Renault'un Dacia ile Avrupa'da ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz. Bence Volkswagen de aynısını Seat ile yapmayı denemeli.