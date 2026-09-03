Aşırı Eğlenceli Dövüş Oyunu İndirime Girdi! Fiyatı Yarı Yarıya Düştü

Eğer dövüş oyunlarına ilginiz varsa Steam’in son kampanyası dikkatinizi çekebilir. Platform, bu kapsamda popüler yapımlardan birinde önemli bir indirim yaptı. Peki fiyatı düşen oyun hangisi ve kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Street Fighter 6 Steam'de Ne Kadar Oldu?

Steam’in son kampanyasıyla birlikte Street Fighter 6’nın fiyatında yüzde 50 oranında indirim yapıldı. Bu indirim kapsamında yapımı 8 Eylül’e kadar 29,99 dolar (1.448 TL) yerine 14,99 dolara (724 TL) satın alabileceksiniz. Yani oyunu satın alıp almamaya karar vermek için önünüzde beş günlük bir süre mevcut.

Street Fighter 6 Xbox'ta ve PlayStation'da Ne Kadar?

Maalesef Xbox'ta Street Fighter 6 için düzenlenen bir indirim yok. Oyunu an itibariyla platformdan 1.399 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Bunun aksine PlayStation cephesinde ise bir indirim söz konusu. Bu doğrultuda yapımı 10 Eylül'e kadar 874,50 TL'ye satın alabiliyorsunuz.

Street Fighter 6 Nasıl Bir Oyun?

Street Fighter 6 rekabetçi dövüşlere odaklanan bir dövüş oyunu diyebiliriz. Bu yapıdma Ryu, Chun-Li ve Ken gibi serinin ikonik karakterleriyle ya da yeni dövüşçülerle bire bir mücadelelere katılabiliyorsunuz. Buradaki temel amacınız ise normal saldırıları, özel hamleleri, komboları doğru zamanlarda kullanarak rakibinizi alt etmek. Kısacaıs dövüş türüne karşı bir ilginiz varsa bu yapım ilginizi çekecektir.

Street Fighter 6 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: Intel Core i5-7500 veya AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i5-7500 veya AMD Ryzen 3 1200 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB VRAM veya AMD Radeon RX 580 4 GB VRAM

NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB VRAM veya AMD Radeon RX 580 4 GB VRAM DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

60 GB kullanılabilir alan Ek Notlar: Grafik açısından yoğun sahnelerde kare hızı düşebilir. Oyuna gelecek her güncelleme için ek depolama alanı gerekebilir.

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 veya Windows 11 64 bit

Windows 10 veya Windows 11 64 bit İşlemci: Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 5 3600 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 veya AMD Radeon RX 5700 XT

NVIDIA GeForce RTX 2070 veya AMD Radeon RX 5700 XT DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

60 GB kullanılabilir alan Ek Notlar: Grafik açısından yoğun sahnelerde kare hızı düşebilir. Oyuna gelecek her güncelleme için ek depolama alanı gerekebilir.

Editörün Yorumu

Street Fighter serisini bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Hepimiz hayatımızın belli bir döneminde bu seriyi oynama imkanına sahip olduk. Street Fighter 6 ise serinin modern teknolojiyle geliştirilmiş bir versiyonu diyebilirim. Eğer yukarıda da belirttiğim gibi dövüş türüne karşı bir ilginiz varsa hazır indirimdeyken satın alıp deneyebilirsiniz.