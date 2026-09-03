Büyük Gizemi Çözmeye Çalıştığınız Macera Oyunu Bedava Oldu

Epic Games, her hafta ücretsiz oyun programını sürdürmeye devam ediyor. Geçen hafta uzay simülasyonu Breathedge ile çiftlik simülasyonu Rival Stars Horse Racing'in masaüstü sürümünü bedava dağıtan şirket, bu hafta ise Alone With You'yu hiçbir şekilde harcama yapmadan almanıza olanak tanıyor.

Alone With You Ne Zamana Kadar Ücretsiz Olacak?

Alone With You, 10 Eylül 2026 saat 18.00'e kadar bedava olarak sunulacak. Şu andan itibaren tüm Epic kullanıcıları tarafından kütüphaneye ücretsiz eklenebiliyor. Belirtilen tarih geldikten sonra ise bu oyun ücretsiz olanların arasından ayrılacak, bunun yerine ise yeni oyunlar eklenecek.

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Bu oyun, ilk kez Epic Games mağazasına eklendiğinin altını çizelim. Daha önce platformda yoktu. Şimdiye kadar satışta olduğu rakip platform Steam'de ise 9.99 dolara (482 TL) satılıyor. Eğer oyunu ücretsizken kütüphanenize eklerseniz sonsuza dek tek bir kuruş bile ödemeden sahip olabileceksiniz.

Alone With You Nasıl Bir Oyun?

Piksel grafikli oyunlar arasında yer alan Alone With You, çöken bir uzay kolonisini merkezine alıyor. Bulunduğunuz gezegen de yok olmaya hiç olmadığı kadar yakın durumda. Elinizde sadece bir tarayıcı bulunuyor. Bununla çevreyi inceliyor, ipuçlarını topluyor ve bulmacaları çözüyorsunuz. Kolonide yaşayan 20'yi aşkın kişinin başına ne geldiğini bulmak ise sizin en önemli görevlerinizden biri oluyor.

Karakterlerin hikâyesi birbiriyle bağlantılı. Birinin geçmişinde yaşanan olayı takip ederek başka birinin hikâyesine ulaşabiliyorsunuz. Yani oyunda ilerledikçe sadece koloninin nasıl yok olduğunu değil, burada yaşayan insanların birbiriyle nasıl ilişkiler kurduğuna da hâkim hâle geliyorsunuz. Gündüzleri koloniyi dolaşıyorsunuz. Geceleri ise Pierre, Jean, Winnie ve Leslie ile hologram teknolojisi üzerinden vakit geçiriyorsunuz.

Bu karakterlerle konuşup yakınlaştıkça koloninin geçmişi hakkında yeni kayıp parçalar topluyorsunuz. Konuşmalar tamamen akışa göer ilerliyor. Veirlen kararlar, bu kişilerin geleceği üzerinde de kritik öneme sahip. Bazı konuşmaların sonunda öğrendiğiniz küçücük bir ayrıntı bile daha önce gördüğünüz olaya olan bakış açınızı değiştirebiliyor.

Oyun birden fazla sona sahip. Her şeyi tek seferde görmüyorsunuz. Yeniden oynadığınızda yaptığınız seçimlere göre hikâyenin farklı bir gidişatı olabiliyor. Aynı kişiye farklı bir açıdan yaklaşabiliyorsunuz. Bu arada oyunun müziklerine de ayrı parantez açmak gerek. Atmosferle inanılmaz uyumlu müzikler var. Oyuncular, bu müzikler sayesinde kesinlikle oyuna daha iyi odaklanacaktır.

Alone With You'nun Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows Vista, 7, 8.1, 10 (32/64-bit)

Windows Vista, 7, 8.1, 10 (32/64-bit) Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800 GT / AMD Radeon HD 3870 (512 MB) / Intel HD Graphics 4000

NVIDIA GeForce 8800 GT / AMD Radeon HD 3870 (512 MB) / Intel HD Graphics 4000 İşlemci: Intel Core2 Duo (2GHz+)

Intel Core2 Duo (2GHz+) RAM: 1 GB RAM

1 GB RAM Depolama: 750 MB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Alone With You, ilk bakışta nostaljik hissettireceği için yeni nesil oyuncuların pek ilgisini çekmeyebilir. Özellikle en iyi grafiğe sahip oyunlar oynamaya alışanlar en azından başlangıçta pek ısınamayacaktır. Ama bu türe çok önem verenler açısından kesinlikle beklentileri karşılayacak yapım olduğunu söyleyebilirim.