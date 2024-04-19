Hyundai X'te Reklam Vermeyi Durdurdu: Nedeni Herkesi Şok Ediyor!

Dünyanın en popüler otomobil üreticilerinden biri olan Hyundai, X üzerinde verdiği bir reklamın istenmeyen bir şekilde görünmesi sonrasında hızlı bir aksiyon olma ihtiyacı hissetti.

Hyundai'nin sponsorlu reklamının Yahudi karşıtı ve Nazı yanlısı yorumlarıyla dolması ile yeni bir karar alında. Hyundai artık, X üzerinden reklam vermeyi durduğunu açıkladı.

The post/account in question pic.twitter.com/rpgN4kX16s — X Daily News (@xDaily) April 18, 2024

Konuyla İlgili Ne Açıklamalar Yapıldı?

Çarşamba günü NBC News ile görüşen marka yetkilileri, X üzerinden reklam vermeyi durdurduklarını açıkladı. Aynı zamanda marka bilinirliği ve güvenilirliği konusunda endişe duyduğunu da Musk'a bildirdiğini söyledi.

Yapılan açıklamada "X'teki reklamlarımızı duraklattık ve bu sorunun ele alındığından emin olmak için doğrudan X ile marka güvenliği hakkında konuşuyoruz" denildi. Daha sonra X iş operasyonu başkanı Joe Benarroch da markanın reklamlarının durdurulduğunu doğruladı.

X'te ayrıca reklamın altına yapılan Yahudi karşıtı paylaşımlarda bulunan hesabın da askıya alındığı bildirildi. Perşembe günü hesabın topluluk kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle geçici olarak kapatıldığı paylaşıldı.