İBB Burs Başvuruları Başladı! İBB Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

İBB burs başvuruları 25 Eylül 2024 itibarıyla başladı. Burs kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 bin üniversiteliye eğitim desteği sunuluyor. Peki, İBB burs başvurusu nasıl yapılır?

İkameti İstanbul'da fakat il dışında yer alan üniversite kayıtlı olan öğrenciler de başvuru yapabiliyor. Aynı haneden iki üniversite öğrencisi de burs başvurusunda bulunabiliyor.

İBB Burs Başvuru Tarihleri (2024)

25 Eylül itibarıyla başlayan İBB burs başvurusu 18 Ekim tarihine kadar devam edecek. Üniversite öğrencileri, belirtilen tarihe kadar başvuru yapabilecek. Açık öğretim fakültesi öğrencilerinin burstan yararlanamadığını belirtelim.

İBB Bursu Ne Kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL eğitim desteği sunuyor. Burs hakkı kazanan öğrencilere 5.000 TL + 5.000 TL + 5.000 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak.

Başvurusu kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

İBB Burs Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi.

Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi olmak.

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak.

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak.

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması.

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

İBB Burs Başvurusu Yapma Adımları

İBB'nin Genç Üniversiteli web sitesini ziyaret edin.

"Başvuru Yap" butonuna tıklayın.

KareKod veya kimlik numarası aracılığıyla platforma giriş yapın.

Gerekli bilgileri girin ve belgeleri yükleyin.

Başvuru işlemini tamamlayın.

İsterseniz İstanbul Senin uygulamasından da başvuru yapabilirsiniz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim desteğinden yararlanmak için ister İBB'nin Genç Üniversiteli web sitesinden isterseniz İstanbul Senin uygulaması üzerinden başvuru işlemini gerçekleştirebilirsiniz.