Resmi Gazete'de Yayımlandı! Türkiye'den Cep Telefonlarının Ucuzlamasını Sağlayacak Hamle!

Akıllı telefonlar hayatımzın vazgeçilmez bir parçası. Günümüzde finansal işlemlerden tutun da temel iletişime kadar pek çok kritik konuda bu cihazlardan destek alıyoruz. Ancak bu ürünlerin fiyatı yüksek vergi oranları ve dolar kuru nedeniyle her geçen gün artıyor. Bu noktada ise devreye yerli üretim akıllı telefonlar giriyor.

Montajı ülkemizde yapıldığı için daha uygun fiyatlı ve belirli bir miktara kadar öğrencilere vergi muafiyetli olan bu telefonlar ucuz çözüm olarak görülüyor. Şimdi ise Türkiye Cumhuriyeti, yerli üretimi desteklemek ve cep telefonu fiyatlarını düşürmek amacıyla yeni bir karar aldı. İşte detaylar!

Anakart İthalatında Gözetim Kalktı: Yerli Üretim Akıllı Telefonların Fiyatı Düşecek!

Bilmeyenler için gözetim uygulaması, belirli ithal ürünlerin piyasa fiyatlarını ve miktarlarını kontrol etmek amacıyla kullanılan bir ithalat denetim mekanizmasıdır. Uygulama, devletin stratejik ya da hassas ürünlerin ithalatını yakından takip etmesini ve piyasa dengesini korumasını sağlar. Bir süredir bu gözetim uygulaması cep telefonu üretiminde kullanılan anakartlarda vardı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ticaret Bakanlığı cep telefonu üretiminde kullanılan anakartlar için uygulanan gözetim tedbirinde değişikliğe gitti. Bu kararla birlikte, birim fiyatı 100 doların altında olan anakartlar gözetim uygulaması kapsamından çıkarıldı.

Karar doğrultusunda, akıllı telefon üretiminde kullanılan anakartların ithalatında uygulanan sıkı kontroller azaltıldı. Söz konusu parçaları ülkemize getirmek artık çok daha kolay olacak. Bu durumun yerli üreticiler için maliyetleri ciddi oranda düşürmesi bekleniyor.

Ayrıca Samsung, vivo ve Xiaomi gibi halihazırda Türkiye'de üretim yapan global akıllı telefon üreticiler için de işleri kolaylaştıracak. Kim bilir belki de Vestel, General Mobile ve Reeder gibi şirketler de Türkiye’de üretim konusunda daha büyük adımlar atacak.