İBB'ye Başvuru Yapıldı: Taksilerin İndi-Bindi Ücreti Zamlanabilir!

İstanbul'daki taksiciler gelen zamlar sebebiyle taksimetre tarifesinin değişmesini istiyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise esnafı mağdur etmemek adına İstanbul Büyükşehir Belediye'sine başvuru yaptıklarını söyledi.

Yüzde 65 Oranında Zam Talebi!

İstanbul'da son yapılan ayarlamanın ardından sarı taksilerde indi-bindi ücreti 70 lira, açılış ücreti 19.17 lira, kilometre başına ücret ise 13.75 lira olarak belirlenmişti. Turkuaz taksilerde ise indi-bindi 80 lira, açılış 22.04 lira, kilometre başına ücret 15.81 lira olmuştu.

Enflasyonun artması sebebiyle taksiciler taksimetre tarifesinin yeniden düzenlenmesini istedi. Bu sebeple İstanbul Taksiciler Esnaf Odası İBB'ye yüzde 65 oranında zam talebinde bulundu. Eğer talep kabul edilirse fiyatlar değişecek.

Zammın kabul edilmesi hâlinde sarı taksilerde indi-bindi ücretinin 115,5 lira, açılış ücretinin 31,63 lira, kilometre başına ücretin ise 22,68 lira olması bekleniyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Hizmet kalitemizin düşmemesi ve sürdürülebilir taksi-taksi dolmuş taşıma hizmetine devam edebilmemiz adına bugün İBB'den %65 oranında taksimetre tarife artışı talebinde bulunduk."

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