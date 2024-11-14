Icardi'nin Arjantin'de Gözaltına Alındığı İddiası Sosyal Medyayı Salladı!

Özel hayatı nedeniyle zor günler geçiren Mauro Icardi'nin gözaltına alındığı iddia edildi. Sosyal medyada gündem olan iddiaya göre Icardi, hakim karşısına çıkacak. Peki, Icardi neden gözaltına alındı?

Arjantin basınında ortaya çıkan haberler üzerine sosyal medyada "Icardi tutuklanacak mı" dahil olmak üzere birçok soru dile getirildi. İşte merak edilen soruların yanıtı!

Icardi Neden Gözaltına Alındı? Hapis Cezası Verilecek mi?

Pazartesi günü Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e yolculuk yapan Icardi'nin Wanda Nara'nın evine gittiği iddia edildi. Futbolcu, boşanma aşamasında olduğu söylenen Wanda Nara ile bir tartışma yaşadı.

Yaşanan tartışmanın ardından Nara, Arjantin'de bulunan 13B polis karakoluna giderek acil şikâyet dilekçesi verdi. Nara, bu dilekçede Icardi hakkında uzaklaştırma kararı çıkmasını talep etti.

Söylentilere göre futbolcunun 15 Kasım tarihinde duruşmaya katılması gerekecek. Mahkemenin Icardi hakkında aldığı diğer kararlar ise şu şekilde:

Nara'ya yönelik doğrudan veya dolaylı rahatsız edici davranışlardan kaçınma

Nara'nın Avenida del Libertador'daki evine girmesine engel olunmaması

Sosyal medyada gündem olan bu iddiaların henüz doğru olup olmadığı bilinmiyor. Peki, bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.