DLSS 5 Sızdırıldı! GTA 5'i Adeta GTA 6'ya Dönüştürdüler (Video)

NVIDIA'nın DLSS 5 teknolojisi henüz resmî olarak piyasaya sürülmedi. Fakat mod geliştiricileri, NBA 2K27'nin erken erişim sürümünde yer alan dosyalardan yola çıkarak bu teknolojiyi farklı oyunlara taşıdı. Control ile başlayan bu çalışmalar, GTA 5 ve Cyberpunk 2077 de dahil olmak üzere birçok oyunda kullanılmaya başlandı.

DLSS 5 Nasıl Farklı Oyunlarda Çalıştırıldı?

DLSS 5 teknolojisi, NBA 2K27'nin erken erişim sürümündeki dosyalardan ayırılarak elde edildi. Neural Rendering adı verilen dosya, ilk olarak Control'de çalıştırıldı. Oyunun ana karakteri olan Jesse Faden da dahil olmak üzere birçok karakterin yüz detayları inanılmaz gerçekçi hâle getirildi. Tabii, mod geliştiricileri bununla sınırlı kalmadı.

"Neden bunu diğer oyunlarda da denemiyoruz?" sorusu üzerine farklı oyunlara da geçildi. Test edilen oyunlar arasında GTA 5 ve Cyberpunk 2077 gibi yapımlar da yer aldı. Mod geliştiricilerinin elindeki sürüm, resmî sürüm değil. Buna rağmen ilk sonuçlar inanılmaz etkileyici görünüyor.

DLSS 5 Oyunlarda Hangi Değişiklikleri Yapıyor?

DLSS 5, oyundaki karakter modellemelerinden çevre detaylarına kadar her şeyin kalitesini üst düzeye çıkarıyor. Neural Uplift seçeneği devre dışıyken yüz daha düz ve pürüzsüz görünürken etkinleştirildiğinde yüz hatları daha da belirgin hâle geliyor. Cilt tonu değişiyor, yüz kasları daha kolay fark ediliyor.

Bu teknoloji, GTA: San Andreas'ta bile kullanıldı. Oyun, ilk olarak 2004 yılında piyasaya sürülmesine rağmen her şey çok etkileyici bir görünüme kavuştu. CJ'in yüzüne dikkatli şekilde bakacak olursanız yüz hatlarının ne kadar belirgin hâle geldiğini görebilirsiniz. En iyi yanı ise bunun tamamen özelleştirilebilir olması. Kullanan kişiler, gölge ve ışıklandırma da dahil olmak üzere her şey üzerinde kontrole sahip.

DLSS 5 Kullanılırken Performans Kaybı Oluyor mu?

DLSS 5, görüntü kalitesi açısından oyunlara boyut atlatıyor, orası kesin ama şüphesiz ki bunun bir dezavantajı da oluyor. Hangi oyunda kullanıldığına da bağlı olarak performansta ciddi bir düşüş meydana geliyor. Örneğin GTA 5 üzerinde gerçekleştirilen bir testte önceden 90 FPS alınırken DLSS 5 kullanıldığında 29 FPS görüldü.

VRAM kullanımı inanılmaz ölçüde artıyor. Farklı grafik ayarları arasında geçiş yapılırken çok ciddi bir VRAM tüketimi gözlemleniyor. Elbete ki bu sürüm henüz resmî olarak sunulmuyor. O yüzden nihai sürümün optimizasyon konusunda nasıl bir performans sergileyeceği şimdilik net değil.

DLSS 5 Oyuncular Tarafından Nasıl Karşılanıyor?

DLSS 5, oyuncu kitlesini ikiye bölmüş durumda. Bir taraf, daha belirgin yüz hatları, gelişmiş gölge ve ışıklandırma sayesinde oyunların çok etkileyici hâle gelmesinden epey memnun. Ama bir kesim de bundan son derece şikâyetçi. Bunun sebebi ise oyunun fazla yapay hissettirmesi. Bazı oyuncular, DLSS 5'in yapay zeka üretimi fotoğraflara benzediğini öne sürüyor. Özellikle karakter yüzlerindeki değişimlere ciddi tepkiler var.

DLSS 5 Resmî Olarak Ne Zaman Çıkacak?

NVIDIA, DLSS 5'i Mart 2026'da duyurdu. 2026 yılının sonbahar aylarında ise sunulmaya başlanması bekleniyor. Şu anki modlar, bu teknolojinin son sürümünü temsil etmese de çıkış öncesinde NVIDIA'nın gösterdiği demolara göre çok daha fazla fikir sağlıyor. Şirketin performans konusunu özellikle ele alacağı öngörülüyor.

Editörün Yorumu

Yeni teknolojilerin kullanılmasına karşı değilim ama bana göre bunun sektör genelinde benimsenmesi doğru olmayacaktır. Bazı oyunları çok daha kaliteli hâle getirmek için kullanılabilir ama bazı oyunlar için kesinlikle uygun değil.

Örneğin Cyberpunk 2077'nin daha gelişmiş ışıklandırma gibi artılara sahip olması için kullanılması mantıklı. Night City, neon ışıkları ile oldukça gerçekçi hissettirecektir. Benzer şekilde Alan Wake 2'deki karanlık ortamlar ve yoğun ışık-gölge kullanımı nedeniyle iyi bir tercih olacaktır ama bazı oyunların da kendine özgü stili var. Bunların bozulmaması için kesinlikle dikkatli hareket edilmeli.