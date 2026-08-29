Tansiyon Ölçümü Yapabilen Akıllı Saat Geliyor! EKG Özelliği de Olacak

Huawei Watch D3'ün çok yakın bir zamanda kullanıcıların beğenisine sunulması planlanıyor. Tanıtım gününe az bir zaman kalmışken marka tarafından yeni bir video yayınlandı. Bu videoyla birlikte cihazın tasarımı net bir şekilde görmek mümkün hâle geldi. Görüntüye bakılırsa tasarım tarafında önemli gelişmeler yaşanacak gibi görünüyor.

Huawei Watch D3'ün Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni paylaşılan videoya göre Huawei Watch D3, sadece yeni renk seçenekleri ile gelmeyecek. Kasası çok daha ince tasarlanmış durumda. Ayrıca daha büyük bir ekranın tercih edildiğini görünüyor. Çerçeveler oldukça küçültülmüş. Genel olarak konfor ve kullanıcı deneyimi üzerinde durulmuş.

A lighter feel for everyday wear. With a slimmer design, larger screen, and soft straps, the #HUAWEIWATCHD3 brings greater comfort to blood pressure management. pic.twitter.com/oLXDSaORdJ — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 28, 2026

Huawei Watch D3'ün Özellikleri Neler Olacak?

Tansiyon ölçümü: Desteklenecek

Desteklenecek EKG: Desteklenecek

Desteklenecek Sağlık takibi: Gelişmiş sağlık verileri ve ölçümleri

Gelişmiş sağlık verileri ve ölçümleri Fitness takibi: Gelişmiş aktivite ve fitness verileri

Gelişmiş aktivite ve fitness verileri Kordon: Entegre şişirilebilir mini hava yastığı bulunan özel ölçüm kordonu

Huawei Watch D3'ün henüz bütün özellikleri açıklığa kavuşmadı. Fakat hem önceki modeller hem de son sızıntılar sayesinde sağlık ve spor özelinde birçok özelliği ortaya çıkmış durumda. Bilindiği üzere Huawei Watch D2'de tansiyon takibi ve ölçümü yapmak mümkündü. Paylaşılan bilgilere göre bu modelde de tansiyon ölçümü özelliği mevcut olacak.

EKG özellikli akıllı saatler arasında konumlanan Watch D2'de olduğu gibi bu yeni modelde de EKG özelliği yer alacak. Sağlık verilerinin bir önceki modele göre çok daha gelişmiş ve kapsamlı olması bekleniyor. Benzer şekilde aktivite verilerinin de öncekine göre daha isabetli olacağı öngörülüyor.

Huawei Watch D3 Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei Watch D3, 2 Eylül 2026 tarihinde tanıtılacak. Yeni modelin Münih'te (Almanya'nın bir şehri) düzenlenecek olan lansman etkinliğinin önemli üyelerinden biri olması bekleniyor. Marka, bu etkinlikte sadece Watch D3'ü değil, diğer cihazlarını da sergileyecek. Bunlardan biri de FreeBuds Neo olacak. Bu kulaklıkların da birden fazla renk seçeneğine sahip olması bekleniyor.

Huawei Watch D3'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Huawei Watch D2'nin resmî fiyat etiketi şu an 19 bin 999 TL. Her ne kadar şimdiye kadar bütün özellikleri belli olmasa da sağlık ve spor özelinde yapılacak bu iyileştirmeler sayesinde yeni model ciddi avantajlar içerecek. Bunu göz önünde bulundurarak yeni modelin 23 bin TL civarında bir fiyat etiketine sahip olabileceğini söyleyebiliriz.

Huawei Watch D3 Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Watch D2 şu an Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulundurarak yeni D3 modelinin de Türkiye'deki tüketicilerle buluşturulma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Elbette ki henüz konuya dair resmî bir açıklamada bulunulmadı. Dolayısıyla planların değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerek.

Huawei Watch D2'nin Özellikleri Neler?

Ekran: 1,82 inç AMOLED, 480 x 408 piksel, 347 PPI

1,82 inç AMOLED, 480 x 408 piksel, 347 PPI Sensörler: EKG, optik kalp atış hızı, 9 eksenli IMU, barometre, sıcaklık, diferansiyel basınç, ortam ışığı, Hall

EKG, optik kalp atış hızı, 9 eksenli IMU, barometre, sıcaklık, diferansiyel basınç, ortam ışığı, Hall Tansiyon Ölçümü: Mevcut

Mevcut Sağlık Özeti: Mevcut

Mevcut Tansiyon Ölçüm Hatırlatıcısı: Mevcut

Mevcut Su Dayanıklılığı: IP68

IP68 Bağlantı: Bluetooth 5.2, NFC

Bluetooth 5.2, NFC Boyut: 48 x 38 x 13,3 mm

48 x 38 x 13,3 mm Ağırlık: Yaklaşık 40 gram (kayışsız)

Yaklaşık 40 gram (kayışsız) Uyumluluk: Android 8.0 ve üzeri / iOS 13.0 ve üzeri

Android 8.0 ve üzeri / iOS 13.0 ve üzeri Hoparlör: Var

Var Mikrofon: Var

Var EKG Düğmesi: Mevcut

Editörün Yorumu

Huawei Watch D3'ün sağlık takibini büyük ölçüde kolaylaştıracağını düşünüyorum. D2 modeliyle zaten epey geniş bir kitlenin beğenisini toplamıştı. Bu yeni model, sağlık tarafında daha da önemli gelişmeler içerecek. Bu önemli detaylarla birlikte D2'nin başarısını sürdüreceği kanaatindeyim. Eğer fiyatı beklenenden biraz daha düşük tutulursa hedef kitlesine daha kolay ulaşacaktır.