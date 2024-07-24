İçerik Üreticiler Gelecekte Yerini Yapay Zeka Botlarına Bırakabilir!

İçerik üreticiler genellikle haftada 20 saatten fazla zamanını harcayarak yeni içerikler üretiyorlar ve birçoğu harcadığı vakitten ötürü birçok gündelik aktiviteye yetişemediğini belirtiyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, yapay zekânın bu sorunu çözebileceğine inanıyor.

Zuckerberg, bir röportajda içerik üreticilerin kendi kişiliklerini ve iş hedeflerini yansıtan yapay zekâ botlarına sahip olabileceği bir gelecek öngördüğünü belirtti.

Bu yapay zekâ botları, içerik üreticilerin daha önemli görevlere odaklanmalarını sağlamak için bazı topluluk desteklerini devralabilir.

Mark Zuckerberg Geleceğe Dair Tahminlerini Paylaştı

Zuckerberg, bu botların içerik üreticilerin değerlerini ve hedeflerini yansıtan, sanatsal bir eser gibi olacağını ifade ediyor ancak bu içerik üreticilerin izleyicilerinin özgünlüğe değer verdiği göz önüne alındığında nasıl bir tepki alacakları belirsiz.

Meta, bu yılın başlarında yapay zekâ destekli botları piyasaya sürmüştü ancak bu botlar da sorunsuz çalışmıyorlar. Örneğin bir bot Manhattan'da bir çocuğu olduğunu iddia ederken, başka bir bot var olmayan ürünleri teklif ediyordu. Bu nedenle böylesine ütopik bir geleceğin yaşanıp yaşanmayacağını bekleyerek göreceğiz.

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