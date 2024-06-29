Yapay Zeka Destekli Sohbet Botları Çok Yakında Instagram'da: İlk Testler Başlıyor!

Meta, ABD'de başlattığı bir test çalışması ile Instagram'a yapay zekâ sohbet botlarının geleceğini doğrulamış oldu. Meta AI Studio aracılığıyla içerik oluşturucular tarafından geliştirilebilecek bu sohbet botları, Instagram mesajlaşma özelliğine entegre edilecek.

Meta bu yaklaşımıyla tıpkı WhatsApp'ta uyguladığı kişiselleştirilmiş sohbet botlarını artık Instagram'da da kullanıma sunmuş olacak. Bu yeni özellik ile Meta temelde kullanıcılarla eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde iletişim kurulmasını, aynı zamanda da kişiselleştirilmiş yanıtlar ve öneriler sunulmasını amaçlıyor.

Instagram Sınırlı Sayıda İçerik Üreticisiyle Testlere Başlıyor

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, bu yapay zekâ sohbet botlarının zamanla gelişerek önemli bir araç hâline geleceğini öngörüyor. Şeffaflık sağlamak adına bu sohbet botları Instagram'da da açıkça yapay zekâ olarak etiketlenecek.

İlk test aşamasında yaklaşık 50 içerik üreticisi ve küçük bir kullanıcı grubu yer alacak. Meta'nın nihai hedefi bu test aşamasının ardından bu yılın Ağustos ayına kadar özelliği herkese açık bir şekilde sunmak olacak.

Meta'nın bu hamlesi, yapay zekânın sosyal medya platformlarına entegrasyonuna yönelik artan eğilimin de bir göstergesi. Gelecekte kullanıcılar için daha fazla yapay zekâ tabanlı deneyim bekleniyor.

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