İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan X'teki Bot Hesaplarla İlgili Açıklama!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirilen Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı sonrasında Yerlikaya sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Son bir ay içinde paylaşım yapan bot hesaplarla ilgili bilgi verdi.

Yüzde 27,86'sı Bot Hesap!

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sevk eden paylaşımlar hakkında işlem başlattıklarını açıkladı. Son 1 ayda sosyal medya üzerinden halkın dinî, millî, manevi değerlerine hakaret eden, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden 79 şüpheli şahsa işlem yapıldığını söyledi.

Ayrıca sosyal medya platformu X üzerinden son 1 ayda 60 milyon 338 bin 566 hesaptan 1 milyar 432 milyon 556 bin 601 paylaşım yapıldığını, bu hesapların yüzde 27,86’sının bot hesaplar olduğunu paylaştı.

İşte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması:

"Sosyal medya üzerinden halkımızı ayrıştırmaya, dinî, millî ve manevi değerlerimizle, devlet büyüklerimize hakaret edenlere göz yummadık, yummayacağız. Sosyal medya hesapları üzerinden hesap yapanların hesaplarını bozacağız. Son 1 ayda sosyal medya üzerinden halkın dini, milli, manevi değerlerine, devlet büyüklerimize hakaret eden, halkımızı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden 79 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Son 4 gün içinde “Dini Değerleri Alenen Aşağılama” suçundan 8 hesap hakkında inceleme başlatıldı. Ayrıca; sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden son 1 ayda 60.338.566 hesaptan 1.432.556.601 paylaşım yapıldığı tespit edildi. Paylaşım yapan hesapların %27.86’sının bilgisayarlar tarafından yönetilen BOT hesaplar olduğu belirlendi. Paylaşımların %41’inin (587.348.206 tweet) olumsuz ve spekülatif olduğu tespit edildi. Halkımızın bu tür paylaşımlara ve hesaplara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz. Özellikle son dönemde dinimize, ahlaki değerlerimize hakaret eden hadsizlere hemen işlem yapıyoruz, adalete teslim ediyoruz."

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