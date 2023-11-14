Öğrencilere Vergisiz Telefon Desteği Resmi Gazete'de Yayınlandı: Adım Adım Anlattık!

Uzun bir süredir gündemde yer edinen öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satın alma fırsatı nihayet Resmî Gazete'den geçerek yürürlüğe girdi.

Yüksek fiyatlar ve vergi oranları nedeniyle telefon ve bilgisayar alma konusunda zorluk yaşayan öğrenciler için düşünülen bu uygulama ile ilgili merak edilen detayları sizler için derledik.

Vergisiz Telefon Almak İçin Gereksinimler

Devletten vergi indirimi olarak duyurulan ve bilinen uygulama, birçok kişinin fiyat sınırı beklentilerine tam olarak yanıt vermese de yine ilginin büyük olduğu görülüyor. Merakla beklenen uygulama bugünden itibaren hayata geçmiş durumda.

Satın alım tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilecek.

Telefonun, vergiler dâhil nihai satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçemeyecek ve telefon ikinci el olamayacak. Destek tutarı 5.500 TL'yi geçemeyecek.

Satın alınacak olan telefonlar için düzenlenecek faturalar, destekten yararlanacak olan öğrencilerin TC kimlik numarasını da içerecek şekilde düzenlenecek ve fatura içinde başka bir ürün olamayacak.

Satın alınacak olan telefon için bildirilen IBAN numarasının ve kullanılacak olan telefon hattının da tıpkı TC kimlik numarası gibi destekten faydalanacak olan öğrenciye ait olması gerekecek.

Vergisiz Telefon Almak İçin Başvurular Nasıl Yapılacak?

Vergisiz telefon desteğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığının bilişim sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvurular sistem üzerinden değerlendirilecek ve koşullar karşılanmıyorsa sistem tarafından otomatik olarak reddedilecek.

Başvuru kabul edildiği takdirde telefonun nihai satış bedelinin %44,44’ü, bilgisayarın nihai satış bedelinin ise %16,66’sı oranında hesaplanan destek tutarı Bakanlık tarafından öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasına yatırılacak.

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