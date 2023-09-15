iCloud'un Yeni Depolama Seçeneklerinin Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

Apple, 13 Eylül'de iPhone 15 serisini tanıttığı Wonderlust etkinliğini gerçekleştirdi. Lansmanda sürpriz bir şekilde iCloud'a iki yeni depolama alanının geleceği duyuruldu. 6 TB ve 12 TB'lık yeni depolama alanlarının ABD fiyatları açıklanmıştı.

Yeni gelen habere göre depolama alanlarının Türkiye satış fiyatları da belli oldu. Apple, konu hakkında bir açıklama yaptı.

18 Eylül'de Kullanıma Sunulacak!

iCloud şu anda kullanıcılarına 5 GB, 50 GB, 200 GB, 2 TB gibi farklı depolama alanı imkânı sunuyor. Apple'ın lansmanda sürpriz bir şekilde açıkladığı 6TB ve 12 TB'lık depolama seçenekleri ise kullanıcılara alternatif olacak.

Apple, yeni depolama alanları hakkında şöyle bir açıklama yaptı:

“Dosyaları, fotoğrafları, videoları ve diğer içerikleri daha güvende tutmak, daha rahat erişilebilir ve paylaşımı kolay hâle getirmek için ekstra depolama alanı sağlayan iCloud+, 18 Eylül tarihinden itibaren iki yeni planla sunulacak: 6 TB için ayda 899,99 TL ve 12 TB için ayda 1.799,99 TL. Yeni planlar, büyük fotoğraf ve video arşivi olan kullanıcılar veya Aile İçi Paylaşım kullananlar için ideal. Ayrıca Özel Geçiş, E-postamı Gizle, Özel E-posta Alanları ve HomeKit Güvenli Video gibi premium özelliklere erişim de sağlıyor.”

Yapılan açıklamaya göre 6TB'lık depolama alanı ayda 899,99 TL, 12 TB'lık depolama alanı ise ayda 1.799,99 TL olarak belirlendi.

İşte iCloud bulut depolama seçeneklerinin fiyat tablosu:

iCloud Depolama Alanı Fiyatı 5 GB Ücretsiz 50 GB 12,99 TL 200 GB 39,99 TL 2 TB 129,99 TL 6 TB 899,99 TL 12 TB 1.799,99 TL

Peki siz depolama alanlarının fiyatlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki bölümden paylaşabilirsiniz.