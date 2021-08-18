Windows Kullanıcılarına iCloud Parola Yönetimi Olanağı Tanındı

iCloud parola yönetimi olanağı Windows kullanıcılarına da tanındı. Windows için yeni güncelleme yayımlayan Apple, iCloud 12.5 güncellemesi ile Windows kullanıcılarının uzun bir süreden beri istediği bir özellik olan Windows'tan iCloud'da kayıtlı parolalara erişme ve bunları yönetme özelliği kullanıma sunuldu.

Bu, Apple'ın şirketin geliştirdiği hizmetlerin dışında kalan hizmetlere sunduğu desteklerin son örneği oldu. Bu yılın başlarında Google Chrome için uzantı yayımlayan şirket, uzantının sağladığı işlevselliğin aynısını sağlayacak bir uygulamayı Windows'a getirme kararı aldı.

Bu destek yine de ağırlıklı olarak Apple ürünlerini (iPhone, Mac vb.) kullansa da bazen Windows işletim sistemli bir bilgisayar kullanması gereken kullanıcıları memnun etti çünkü bu kişiler zaman zaman Windows kullanmak zorunda kalabiliyor. Örneğin çoğu zaman iPhone veya Mac kullanan kişiler, Mac'te oynanamayan oyunları oynamak için Windows işletim sistemli bilgisayar kullanabiliyor.

Önceden iCloud parola yönetimi için kullanıcıların uzun bir süreçten geçmesi gerekiyordu ve kullanıcıların Windows'ta yapabileceklerinin sınırı vardı. Apple'ın attığı yeni adımla beraber kullanıcılar artık Windows'ta kayıtlı hesap bilgilerine erişmek ya da yeni bir hesap eklemek için doğrudan uygulamadan yararlanabilir.

iCloud kullanıcıları artık Microsoft Store'dan iCloud'u indirebilir ve indirme işlemi tamamlandıktan sonra başlat menüsünü kullanarak uygulamayı başlatabilir. Kullanıcı dilerse uygulamayı görev çubuğuna sabitleyebilir.

iCloud'da kayıtlı şifreler artık Chrome ya da Edge uzantıları ile senkronizasyon seçeneğini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak gibi bazı özelliklerden yararlanılarak da yönetilebilir.

Windows'a iCloud Parola Yönetimi Getiren Güncellemenin Notları

Apple'ın Windows için iCloud'un yeni güncellemesi ile ilgili paylaştığı notlar şunlardan oluşuyor:

Yeni iCloud uygulaması ile Windows işletim sistemli bilgisayarınızda iCloud'unuzda kayıtlı şifreleri görün ve yönetin.

iCloud uzantısını kullanarak şifrelerinizi cihazlar arasında senkronize edin.

Yeni güncelleme, kullanıcılara şunları yapma hakkı tanıyor: