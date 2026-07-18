Apple Music Türkiye'de Zamlandı! Güncel Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Müzik dinlemek için Apple Music'i tercih eden kişileri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Dijital müzik platformlarındaki fiyat artışlarının son örneği de Apple Music'te görüldü. Teknoloji devinin kendi müzik platformunun abonelik ücretleri zamlandı. Hâlihazırda bu platformu kullanan Türkiye'deki kullanıcıların artık daha yüksek fiyattan ödeme yapması gerekiyor.

Şimdiye kadar birçok rakibine göre daha uygun fiyat etiketine sahip olan Apple Music, hâlâ birçok rakibinden daha uyguna geliyor ancak öncekine kıyasla epey önemli bir artış söz konusu. Bugüne kadar sunduğu yüksek ses kalitesi ve geniş içerik kütüphanesiyle ciddi bir kitle edinen platformun aldığı karar, bu nedenle oldukça dikkat çekti.

Apple Music Aboneliklerine Ne Kadar Zam Geldi?

Abonelik Planı Önceki Fiyat Yeni Fiyat Öğrenci 32,99 TL (Aylık) 49,99 TL (Aylık) Bireysel 59,99 TL (Aylık) 89,99 TL (Aylık) Aile 99,99 TL (Aylık) 149,99 TL (Aylık)

Apple Music'in Türkiye abonelik ücretleri için yapılan son zamdan sonra en çok tercih edilen abonelik planlarından biri olan öğrenci aboneliğinin aylık ücreti 32,99 TL'den 49,99 TL'ye yükseldi. Sadece tek bir kişinin kullanımına izin veren bireysel abonelik planı da bu zamdan etkilendi. Daha önce aylık sadece 59,99 TL'ye alınabilen bu plan, yeni zamla birlikte 89,99 TL oldu.

En yüksek fiyat artışlarından biri de aile planında yaşandı. Altı kişiye kadar ortak kullanılabilen popüler plan, önceden 99,99 TL'ye satılıyordu. Şimdi ise bu fiyat 149,99 TL oldu. Yani ailelerin artık her ay cebinden 50 TL daha fazla para çıkacak.

Apple Music Aboneliklerine Neden Zam Geldi?

Apple Music'in Türkiye abonelik ücretlerinin neden arttığı hakkında henüz resmî bir açıklamada bulunulmadı. Fakat büyük bir çoğunlukla platformun varlığının sürdürülebilmesi ve kâr elde edilebilmesi için zaman zaman bu fiyat güncellemelerine gidilebiliyor. Tabii, başka olası sebepler de var.

Bilindiği üzere Apple, bu dijital müzik platformunda şarkılarını yayınlatan sanatçı ve şirketlere düzenli olarak ödeme yapıyor. Sektörde sanatçılara dinleme başına en yüksek ödeme yapan platformlardan biri olduğunu göz önüne alırsak sanatçıları platforma bağlı tutmanın maliyetini abonelere yansıtma gibi bir yola başvurulmuş olması muhtemel.

Tüm bunlara ek olarak, dijital müzik platformunun hâlihazırda sunduğu bütün hizmetlerin giderlerinin artması sonucunda da fiyat artışı yapılması kaçınılmaz hâle gelmiş olabilir. Bu tür platformların maliyeti, tahmin edildiğinden de yüksek. O yüzden Apple'ın bu süreçte kâr ve gideri dengelemek adına bu kayda değer zammı yapmış olması olası.

Hangi Apple Music Aboneliği Alınmalı?

Hâlihazırda bir üniversitede eğitim alıyorsanız ve çok yüksek bütçeniz varsa kesinlikle öğrenci planını tercih etmelisiniz. Evet, zammın öncesinde 32,99 TL gibi çok düşük bir fiyat vardı. Ama bireysel planının 89.99 TL olduğunu göz önüne alırsak 49,99 TL'lik öğrenci planı hâlâ çok mantıklı. Üstelik bu planda hiçbir sınırlama da yok. Hem en düşük ücreti ödüyorsunuz hem tüm özelliklerden yararlanıyorsunuz.

Öğrenci değilseniz ve aile üyelerinizden kimsenin düzenli müzik dinleme alışkanlığı yoksa bireysel plan sizin en uygun olanı olacaktır. Bunun için aylık 89,99 TL ödemeniz gerekecek ama bu, size hem pek çok rakip müzik dinleme uygulamasına göre daha az ödeme yapma hem tüm ücretli özelliklerden faydalanma olanağı sağlayacak.

Evde eğer herkes düzenli olarak müzik dinliyorsa bu durumda bireysel plan yerine aile planına yönelmeniz daha mantıklı olacaktır. Diyelim mi 6 kişilik bir ailesiniz. Herkes bireysel plana yönelirse her ay toplam 540 TL'yi gözden çıkarmak gerekecektir. Ama aylık 149,99 TL olan aile planından faydalanarak bu kadar yüksek bir ücreti ödemek zorunda kalmadan herkesin müzik dinlemesini mümkün kılabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse Apple Music'in hâlâ birçok müzik dinleme platformuna göre uygun fiyatlara sahip olduğunu düşünüyorum. Tabii, aile planının ücretinin biraz fazla arttığını söylemeden geçemeyeceğim. Aile planının Spotify'ın aile planı ile arasında çok bir fark kalmamış. Bu durum, söz konusu planı almayı düşünenlerin ikilemde kalmasına sebep olabilir.