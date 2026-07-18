1.077 TL'lik Efsane Oyun Ücretsiz Oldu! Hikayesini Siz Belirliyorsunuz

Normalde oldukça yüksek bir fiyata satılan bir rol yapma oyunu, sınırlı bir süre boyunca geçerli fırsat kapsamında Steam'de ücretsiz oldu. Bir kez kütüphanenize ekledikten sonra sonsuza kadar size ait olacak olan bu yapımın özellikle oyunlara çok fazla para harcamak istemeyenler tarafından mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor.

Steam'de Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Steam'de The Life and Suffering of Sir Brante ücretsiz hâle geldi. Normalde dijital oyun mağazasında 19.99 euro (1.077 TL) gibi oldukça yüksek bir fiyata satılan bu oyunu tek bir kuruş bile ödemeden oyun kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebiliyorsunuz.

Tabii, acele etmekte fayda var. Bu oyuna ücretsiz olarak sahip olmak için belirlenen süre oldukça sınırlı. Oyuncuların yoğun ilgi göstereceği düşünülen bu fırsat, 23 Temmuz 2026 saat 20.00'ye kadar geçerli olacak. Belirtilen tarihten sonra oyun yeniden normal fiyatından satılmaya devam edilecek.

The Life and Suffering of Sir Brante Nasıl Bir Oyun?

The Life and Suffering of Sir Brante, rol yapma oyunları arasında yer alıyor. Size kendi yolunuzu çizme fırsatı sağlıyor. Büyük Arknian İmparatorluğu'nda geçen yapımda halktan birisiniz. Brante ailesinin mirasına hak kazanmak ve kendi geleceğinizin belirleyicisi olmak için bazı zorlu yollardan geçmeniz gerekiyor.

İnsanların doğuştan sınıflara ayrıldığı distopik bir dünyada geçen oyunda karakterinizin bebekliğinden itibaren her anda bir karar veriyorsunuz. Bu seçimleriniz, karakterinizin kişiliğini belirliyor. Ne kadar dayanıklı, ne kadar hassas? Tüm bunlar, sizin çizdiğiniz yola göre şekilleniyor. Oyunda hayatınızı kaybettiğinizde her şey sona ermiyor. Hatalardan ders çıkarıp stratejinizi daha doğru şekilde şekillendirme imkânına sahip oluyorsunuz.

The Life and Suffering of Sir Brante'ı Kimler Sever?

Oyun oynarken aslında kendinizi bir romanın içinde gibi hissetmeyi seviyorsanız The Life and Suffering of Sir Brante tam da size göre bir oyun olacaktır. Hâlihazırda seçim tabanlı birçok oyun size sadece seçim yapıyormuş gibi hissettirirken bu oyun karakterinizin kaderini gerçekten size bırakıyor.

Çok zor kararlar vermeniz gereken bazı anlar var. Öyle bir zaman geliyor ki sizi ikilemde bırakabiliyor. Daha sonra "Acaba orada onu değil de şunu seçseydim ne olurdu?" gibi sorular kafanıza takılabiliyor. Bu durumda da geriye dönüp oyunu pek çok farklı şekilde bitirebiliyorsunuz. Bu da size günlerce sıkılmadan oynanabilecek bir oyun sağlıyor.

The Life and Suffering of Sir Brante'ı Kimler Sevmez?

Oyunları sadece kafa dağıtmak için oynuyorsanız, saf aksiyon istiyorsanız bu oyun kesinlikle size göre değil. Her şeyden önce üç boyutlu oyun arayan, sürükleyici dövüş mekanikleri bekleyenler, The Life and Suffering of Sir Brante'ı oynarken sıkılacaktır. Oyunda günlük sayfalarını okuyorsunuz, epey yavaş bir temposu var. Yüksek tempolu oyunlara alışanların beğenmesi olası değil.

Editörün Yorumu

The Life and Suffering of Sir Brante'ın oldukça yüksek bir fiyatı ve çok ilgi çekici bir oynanışı var. Elbette herkese hitap etmeyebilir ama böylesine yüksek fiyatlı bir oyunun ücretsiz hâle gelmesi, şüphesiz ki her oyuncunun dikkatini çekecektir. Bu türü sevmiyor olsanız bile ben alıp bir köşede tutmanızı, bir gün çok boş zamanınızda açıp denemenizi öneririm. Açıkçası bu oyunun türe harika bir başlangıç yapmanızı ve belki de düşüncelerinizin değişmesine sebep olabileceğini düşünüyorum.