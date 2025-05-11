İddialı Özellikleriyle Xiaomi 16 Geliyor: İşte Tanıtım Tarihi!

Eylül ayında tanıtımı gerçekleştirilecek olan Xiaomi 16 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Qualcomm'un en yeni işlemcisinden güç alarak bir ilke imza atacak olan telefon, ekranından bataryasına kadar birçok noktada rakiplerinin önüne geçen özelliklerle gelecek.

Xiaomi 16: Snapdragon 8 Elite 2 ve 6800 mAh Batarya

Xiaomi 16'nın Snapdragon 8 Elite 2 işlemciye sahip ilk akıllı telefon olması bekleniyor. Bu şaşırtıcı değil çünkü son yıllarda Xiaomi ve Qualcomm arasında "ilk telefon" anlaşmasını sıkça görüyoruz. Telefonun 6800 mAh bataryasının 100W hızlı şarj desteğiyle geleceği belirtilirken ekran 6.3 inç boyutunda olacak.

Hali hazırda piyasada olan Xiaomi 15 Xiaomi 15 (Çin versiyonu) 90W şarj desteğine sahip 5.400mAh batarya ile geliyor. Bu noktada Xiaomi 16 ile batarya / şarj kombinasyonu konusunda rakiplerin önüne geçilecek.

Rakamlarla konuşmak gerekirse; 6,3 inç ekrana sahip olan OnePlus 13T'de 6.260mAh batarya ve 80W şarj bulunuyor. Yakında piyasaya sürülecek Vivo S30 Pro Mini (Çin) / Vivo X200 FE'nin ise 90W şarj ve 6.500mAh batarya ile donatıldığı söyleniyor.

Android 16 işletim sistemi ve HyperOS 3.0 arayüzü ile kutudan çıkması beklenen telefon, periskop telefoto kamerayı da içeren 50 megapiksel üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Son olarak Xiaomi 16 ve 16 Pro'nun birlikte piyasaya sürüleceğini, Xiaomi 16 Ultra'nın ise 2026'nın ilk yarısında geleceğini söylemeylizi.