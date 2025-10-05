Rusya, Ukrayna'ya Yeni Bir İHA Saldırısı Başlattı! Saldırılar Anlık Olarak Nasıl Takip Edilir?

Rusya-Ukrayna savaşı hız kesmeden devam ediyor. Bu noktada iki ülke de ellerindeki en büyük kozları oynuyor ve saldırılara karşılık veriyor. Bu noktada Türkiye ve dünyada pek çok meraklı savaşın seyrini anlık olarak takip ediyor. Peki dünyadaki iHA saldırıları anlık olarak nereden ve nasıl takip edilebilir? İşte detaylar...

Rusya Yeni Bir İHA Saldırısı Başlattı!

Rusya, Ukrayna’ya yönelik yeni bir İHA saldırısı gerçekleştirdi. Bölgeden gelen bilgilere göre çeşitli şehirlerde patlama sesleri duyuldu ve hava savunma sistemleri devreye girdi. Bu noktada saldırıyla birlikte pek çok stratejik bölgenin vurulduğu tahmin ediliyor.

Farklı yayın kaynaklarından gelen bilgiler ise net bir sonucu bizlere vermiyor. Zira iki ülke de savaş bilgilerini gizli tutmayı tercih ederken konuyla ilgili yapılan pek çok yayın gerçeği yansıtmaktan öte trafik kazanmak amacıyla yanlış bilgiler içeriyor.

İHA Saldırılarını Anlık Takip Etmek İçin Kullanılabilecek Platformlar

Yaşanan gelişmeleri anlık olarak takip etmek isteyenler için farklı internet siteleri ve harita tabanlı platformlar bulunuyor. Bunların başında Liveuamap geliyor. Ukrayna genelinde gerçekleşen hava saldırıları, askeri hareketlilik ve patlama haberleri interaktif harita üzerinde dakika dakika işleniyor.

Bir diğer kaynak olan Alerts.in.ua, Ukrayna’daki hava saldırısı sirenlerini ve aktif tehdit bölgelerini gerçek zamanlı gösteriyor. Böylece hangi bölgelere füze ya da İHA tehlikesi yöneldiğini anlık olarak görmek mümkün oluyor.

Cephe hattındaki değişimleri merak edenler için DeepStateMap.Live öne çıkıyor. Bu platform savaş bölgelerindeki kontrol alanlarını güncelleyerek saldırıların ardından yaşanan değişimleri aktarıyor. Daha derin analiz isteyenler için ise CSIS Firepower Tracker ve ACLED Ukraine Conflict Monitor, İHA ve füze saldırılarını veriye dayalı raporlarla izleme imkânı sağlıyor.

Bu platformlar sayesinde hem sahadaki askeri hareketler hem de sivil bölgelerde yaşanan etkiler kullanıcılar tarafından güvenilir şekilde takip edilebiliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...