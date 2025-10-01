ABD'nin Kendisi İçin Kaç Adet F-35 Üreteceği Ortaya Çıktı!

ABD’nin gündemden düşmeyen yeni nesil savaş uçağı programı F-35 için dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Pentagon ve Lockheed Martin arasında yapılan dev anlaşma ile ülkenin kendi envanteri için kaç adet F-35 üretileceği netlik kazandı. Peki Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Filosu kendisi için kaç adet F-35 almayı planlıyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

ABD ve Lockheed Martin Arasında 24,3 Milyar Dolarlık Dev Anlaşma!

Pentagon ile Lockheed Martin arasında imzalanan yeni sözleşme tam 24,3 milyar dolar değerinde. Bu dev anlaşma kapsamında ABD için toplamda 296 adet F-35 savaş uçağı üretilecek. Uçakların farklı varyantlarıyla birlikte hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve deniz piyadeleri için teslim edileceği belirtiliyor.

Anlaşmanın “Lot 18 ve Lot 19” üretim partilerini kapsadığı ifade ediliyor. Bu da ABD’nin kısa vadede kendi envanterini ciddi ölçüde güçlendireceğini gösteriyor. Özellikle Pasifik bölgesindeki gerilimler ve Avrupa’daki güvenlik endişeleri bu alımın stratejik önemini artırıyor.

Lockheed Martin’in açıklamasına göre uçakların teslimatları birkaç yıl içerisinde kademeli olarak yapılacak. Böylece ABD, hem mevcut filosunu gençleştirecek hem de yeni nesil tehditlere karşı üstünlüğünü korumayı hedefleyecek. F-35’lerin gizlilik özellikleri radar görünmezliği ve gelişmiş sensör sistemleri sayesinde modern savaş doktrininde merkezi bir rol oynaması bekleniyor.

ABD’nin bu yatırımı yalnızca kendi güvenliği için değil aynı zamanda NATO müttefikleri için de bir güvence olarak değerlendiriliyor. Zira F-35 programına dahil olan birçok ülke bu uçakların ABD tarafından aktif kullanımıyla birlikte operasyonel tecrübenin hızla gelişeceğini öngörüyor. Türkiye'nin F-35 mi, F-16 mı yoksa ödenen miktar değerinde jet motoru mu satın alacağı konusuna gelirse hala belirsiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...