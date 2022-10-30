IKEA SCP Korku Oyununu Dava Edecek

Korku hikayeleri ve creepy-pasta severlerin en az bir kere SCP Vakfı'nın ismini duymuştur. İnternette birçok kullanıcının beraber korku hikayeleri yazarak oluşturduğu SCP Vakfı evreninde vakıf, doğaüstü olayları araştıran ve kontrol altına alan bir kurumdur.

Yüzlerce farklı kurgu doğaüstü olay hikayesinin paylaşıldığı sitede bazı hikayeler öylesine ünlü ki oyunlara konu olabiliyor. Onlardan biri olan SCP-3008'i konu edinen oyunun IKEA ile başı dertte olabilir.

İşte IKEA'nın Dava Etmek İstediği Oyun: The Store is Closed

SCP-3008'in korkuseverler tarafından oluşturulan hikayesine göre büyüklüğüyle dikkat çeken ve IKEA kopyası olduğu bariz bir şekilde belli olan bir mağazaya insanlar hapsolur. Sonsuz uzunluktaki bu mağazadan kaçmak imkansızdır.

Mağaza içerisinde yer alan, sarı t-shirt giyen ve görevliye benzeyen yüzsüz yaratıklar ise gece olduğunda mağaza içinde tıkılı kalan insanlara saldırır.

Birçok hayran tarafından çok sevilen bu hikaye, bağımsız bir oyun geliştirici tarafından bir oyuna dönüştürüldü. Her yanıyla bir IKEA mağazası kopyasından oluşan oyun, ünlü mobil satıcısını kızdırmış gibi duruyor.

İddialara göre IKEA, korku oyununu markalarını kötü yansıttığı ve telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava etmek istiyor. Eğer yapımcı oyunu geliştirmeye devam ederse uzun ve yorucu bir mahkeme ile karşı karşıya kalabilir.