Steam Çığlık Festivali Başladı: Onlarca Oyun İndirime Girdi

Dijital oyun platformları arasında son yıllarda artan rekabet sonrasında daha fazla indirim etkinliği yapma kararı alan Steam, kapıları Çığlık Festivali ile açıyor. Korku temalı etkinlikle birlikte birbirinden kaliteli onlarca korku oyunu indirime girdi.

Korkuseverler için bulunmaz bir nimet olan etkinlikte indirim oranları %75'e kadar varıyor. Çığlık FEstivali 25 Ekim - 1 Kasım tarihleri boyunca sürecek. Sizin için Steam Çığlık Festivali'nde öne çıkan oyunları derledik! Tüm listeye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Steam Çığlık Festivali En İyi Oyunlar

Little Nightmares

The Forest

Dead by Daylight

Resident Evil 2

Little Nightmares | 12,25 TL (%75 İndirim)

Son yılların en iyi bağımsız oyunları arasında gösterilen Little Nightmares, yarattığı atmosfer ile oyuncuları içine çekiyor. Tarsier Studios tarafından geliştirilen oyunda en ağır çocukluk korkularıyla mücadele etmeye çalışıyoruz.

The Forest | 8,00 TL (%75 İndirim)

Hayatta kalma-korku temasının belki de en iyi işlendiği oyunlardan biri olan The Forest, büyük bir indirime girmiş durumda. Bir uçak kazası sonrasında garip olayların döndüğü bir adaya düşüp hayatta kalmaya çalıştığımız oyun, birçok korkusever tarafından öneriliyor.

Dead by Daylight | 39,60 TL (%60 İndirim)

Multiplayer odaklı korku oyunları arasında en çok sevilen oyunlardan biri olan Dead by Daylight, klasik korku filmlerinin kötü karakterlerine karşı hayatta kalma üzerine kurulu. Dead by Daylight, özellikler arkadaşlarla birlikte oynandığında büyük zevk veriyor.

Resident Evil 2 | 121,05 TL (%70 İndirim)

Oyunlar açısından korku janrasının belki de en klasik eserlerinden biri olarak görülen Resident Evil 2'nin yeniden yapımı olan oyun, 2019 yılında piyasaya sürüldü. Hem nostalji yaşamak hem de hikayeyi iyi grafiklerle yeniden deneyimlemek istiyorsanız Resident Evil 2 tam size göre.