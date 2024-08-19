AirPods 4 Geliyor: AirPods Pro 2 Almadan Önce Düşünün!

Apple'ın iPhone 16 serisini kullanıcılar ile buluşturacağı etkinliğe sadece birkaç hafta kaldı. iPhone 16'ların yanı sıra Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3'ün tanıtılacağına kesin gözüyle bakıyoruz ancak önemli bir ürün daha konuşulmaya başlandı: AirPods 4

AirPods 4 İki Model Halinde Karşımıza Çıkacak!

Eğer yeni bir kulaklık almayı düşünüyorsanız ve tercihiniz AirPods Pro 2'dan yanaysa Eylül ortasına kadar beklemenizi tavsiye ediyoruz. AirPods 4 tanıtılırsa daha uyguna ihtiyaçlarınızı karşılayan ve hatta yine gürültü engelleme özelliğine sahip olan bir ürüne sahip olabilirsiniz.

Bloomberg'den Mark Gurman bu kulaklıkta aktif gürültü engelleme özelliğinin olacağını iddia ediyor. Eğer bu gerçekleşirse ilk defa Pro olmayan bir AirPods'un gürültü engelleme özelliğine sahip olduğunu göreceğiz. Gurman'ın bir diğer önemli iddiası ise tek değil iki farklı AirPods 4'ün tanıtılacağı yönünde.

Her iki modelinde USB-C portuna sahip olmasını bekliyoruz, aralarındaki fark ise şu anda bilinmezliğini koruyor. Bizim tahminlerimiz bunun aktif gürültü engelleme ve değiştirilebilir kulak uçları olacağı yönünde. İki farklı ürün iki farklı fiyat anlamına gelirken başlangıç fiyatlarının nasıl olacağını tanıtım etkinliğinde göreceğiz.