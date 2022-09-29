Yakında İki iPhone'u Arka Arkaya Koyarak Şarj Edebileceğiz

Bugün iPhone'ların tersten şarjı için yeni bir Apple patent başvurusu yayınlandı ve Cupertino merkezli şirketin kablosuz güç paylaşımı özelliğini ne zaman sunacağına dair spekülasyonlar daha da arttı.

Patent, teknoloji için başka bir olası uygulamayı da ortaya koyuyor. Oldukça iddialı olsa da birinin diğerini şarj etmesini sağlamak için iki iPhone'u arka arkaya yerleştirmek gelecek de şarj aktarımı sağlayabilir.

Ters şarj, daha resmî olarak iki taraflı şarj olarak bilinir. Bir cihazın diğerini şarj edebildiği bir kablosuz şarj şeklidir. Bu noktada çoğu insanın istek listesinin başında, bir iPhone'un AirPod'ları veya bir Apple Watch'ı telefonun arkasına yerleştirerek şarj edebilmesi yer alıyor.

Apple Ters Şarj Özelliği Yakın Gelecekte Gelebilir

Apple patentlerinde de açıklanan başka bir örnek, bir iPhone ve bir Apple Watch'ı kablosuz olarak şarj edebilen bir MacBook ve iPad'den oluşuyor. Bazı Android akıllı telefonlarda birkaç yıldır ters şarj mevcut ve Apple'ın bu özelliği en az iPhone 11'e kadar uzanan, iPhone'lara ekleyeceğine dair uzun süredir söylentiler var ve iPhone 14 serisi geçtiğimiz haftalarda çıkışını gerçekleştirdi ancak özellik hâlâ gelebilmiş değil.

Ters şarj, bir Apple cihazının gücü azalırsa diğerinden doldurabileceklerini bilerek, birçok Apple ürünü kullanıcısı için "pil endişesini" giderecek. Yeni patentin de buna ithaf etmesiyle birlikte Apple'ın gelecek ürünlerinde bu özelliği görmemiz muhtemel olabilir.