Tim Cook, İki Yılın Ardından Apple Hisselerini Sattı!

20 yıldan beridir Apple'da çalışan Tim Cook, uzun bir aradan sonra yeniden hisselerini satışa çıkardı. Büyük işlerin altında imzası olan Cook, en son 2021 yılında hisse satışı gerçekleştirmişti.

Ünlü iş insanının iki yıl aradan sonra neden hisselerini sattığı büyük bir merak konusu oldu. Ayrıca Cook'un satıştan ne kadar kazandığı da ortaya çıktı. İşte haberimizin devamı...

511 Bin Apple Hissesi Sattı!

Tim Cook, Apple'ın bünyesinde ilk olarak 1998 yılında çalışmaya başlamıştı. 2011 yılında şirketin CEO'su oldu ve önemli işler gerçekleştirdi. 2021 yılında 355 milyon dolar değerindeki hisselerini satan Cook, 2022 yılında hiç satış yapmadı.

Son zamanlarda Apple'ın hisselerinin düşük olduğu bilinse de Tim Cook, iki yıldan sonra yeniden hisselerini sattı. 511 bin Apple hissesini satan Cook'un buradan elde ettiği kazanç 88 milyon dolar değerinde oldu.

ABD Borsa ve Menkul Kıymetler Komisyonu’na (SEC) sunulan belgelere göre hisselerini satmış olmasına rağmen Cook, hâlâ şirketin 3.28 milyon adet hissesine sahip. 88 milyon dolar değerindeki satıştan vergiler çıkarıldığında Tim Cook'un net kazancı 41,5 milyon dolar değerinde oluyor.

Apple'ın hisseleri geçtiğimiz temmuz ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak teknoloji sektöründeki dalgalanmalar sebebiyle şirket hisseleri yüzde 12’den fazla bir oranda değer kaybetti.

Tim Cook'un hisse satışı için böyle bir zamanlamayı seçmiş olması dikkatlerden kaçmadı.

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