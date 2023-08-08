İki Yeni M3 Max Varyantı Test Ediliyor: Apple İşlemcilerinde Yeni Dönem!

Apple'ın M3 serisi işlemcilerinin M3 Pro ve M3 Max olmak üzere önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek iki yeni varyantı üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Bu yeni varyantlar, Apple'ın 3nm süreci üzerine inşa edilmiş özel işlemci yelpazesini genişletecek. M3 Max'in bir versiyonu 14 çekirdekli bir CPU ile test edilirken, 16 çekirdekli bir CPU'ya sahip daha güçlü bir başka varyantı da geliştirme aşamasında.

İlginç bir şekilde M3 Max'in maksimum 40 GPU çekirdeğine sahip olması bekleniyor ancak bu, M2 Max'te bulunan 38 çekirdekli GPU varyantına kıyasla ufak bir artışı temsil ediyor. Bu ufak artışın temelde etkisinin az olacağı düşünülebilir ncak Apple'ın M3 serisi için TSMC'nin gelişmiş 3nm üretim sürecini kullanmasının, öncekilere göre önemli performans ve verimlilik kazanımları sağlaması bekleniyor.

Yeni M3 Max İşlemciler, Performansta Intel ve AMD İşlemcilerle Yarışacak

M3 Max, performans ve verimlilik CPU çekirdeklerinin bir kombinasyonunu içerecek ve 16 çekirdekli versiyon muhtemelen 12 performans çekirdeği ve dört güç tasarruflu çekirdekten oluşacak.

Bu işlemciler, şu anda 48 GB birleşik RAM ile donatılmış 'J514' olarak adlandırılan piyasaya sürülmemiş bir MacBook Pro modelinde test ediliyor.

Genel olarak baktığımızda, yaklaşmakta olan M3 Max etkileyici pil ömrünü korurken, Intel ve AMD'nin masaüstü işlemcilerine bile rakip olabilecek kayda değer performans iyileştirmeleri sunmaya hazırlanıyor.