Apple'ın M3 İşlemcili Mac'leri Ne Zaman Geliyor? İlk Tarih Ortaya Çıktı!
Apple'ın merakla beklenen M3 işlemcili Mac'lerinin çıkış tarihine dair ilk bilgi gün yüzüne çıktı. İşte detaylar!
Apple yeni nesil Apple Silicon işlemciler üzerinde çalışıyor ve teknoloji devi, önümüzdeki aylarda yeni Apple M3 işlemciyle çalışan cihazları piyasaya sürmeye hazırlanıyor gibi görünüyor.
Mark Gurman'ın Bloomberg için hazırladığı Power On bülteninde yer alan son rapora göre, Apple'ın bu yılın Ekim ayında M3 işlemciyle çalışan yeni Mac cihazlarını piyasaya sürebileceğini söylüyor. Apple'ın M3 işlemciyle çalışan yeni iMac, 13 inç MacBook Air ve MacBook Pro'yu piyasaya sürebileceğini de ekliyor.
M3 İşlemcili Mac'ler Ekim Ayında Geliyor
M3 işlemcili cihazların, özellikle de M2 Ultra işlemcili cihazların geçtiğimiz ay piyasaya sürülmesiyle birlikte, beklenenden çok erken geldiği düşünülebilir.
Apple Silicon M3 işlemciye gelince, işlemcinin yeni 3 nanometre (3nm) üretim süreci kullanılarak üretildiği bildirildiğinden, selefi ile benzer çekirdek sayısına sahip olması ancak gelişmiş performans ve verimlilik sağlaması bekleniyor.
Şirketin yeni M3 işlemcisi ve bu işlemci ile çalışan cihazlar için bir lansman etkinliği düzenleyip düzenlemeyeceği ya da bir basın açıklaması yoluyla duyuru yapıp yapmayacağı henüz doğrulanmadı. Durum ne olursa olsun, önümüzdeki haftalarda daha detaylı bilgilerin ortaya çıkacağı aşikâr.
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