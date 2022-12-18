İki Yeni Su Gezegeni Keşfedilmiş Olabilir

Kepler görevi kapsamında ötegezegenleri inceleyen bilim insanları, keşfedilen iki tane gezegenin sanıldığının aksine daha az yoğun olduğunu fark etti. Araştırmalarına devam eden bilim insanları, iki gezegenin bir su gezegeni olabileceğine parmak bastı.

Ötegezegenlerde donmuş durumda su keşfedilmesi, sıkça rastlanan bir durum. Ancak sıvı haldeki suyun keşfi, genellikle nadir rastlanıyor. Araştırmacılar, iki gezegenin Europa'ya benzer bir şekilde donmuş su barındırdığını düşünüyordu. Yeni gelen bilgiler ışığında yıldızlarına çok daha yakın olduğu keşfedilen gezegenlerin yüzeylerinde sıvı durumda su olduğu ortaya çıktı.

Yaşanabilir Ötegezegen Sayısı Artıyor!

Kepler Uzay Teleskobu ile elde edilen ilk veriler ışığında kayalık veya buzla kaplı olduğu düşünülen iki gezegen, araştırmacılar tarafından ilgi görmemişti. Ancak Hubble ve Spitzer uzay teleskoplarından gelen veriler ışığında gezegenlerin yörüngesi yeniden incelendi.

Kütleçekim yasaları çerçevesinde yıldız sisteminde bir gezegen daha olması gerektiği kanısına varıldı. Tüm bu gelişmeler, iki ötegezegenin sanıldığının aksine yıldızına çok daha yakın olduğunu ve sıvı su barındırdığını gösteriyor.

Ötegezegenler hakkında Dünya'dan bakarak birçok bilgi edinmeyi başarsak da onlara ulaşmamız yakın gelecekte mümkün durmuyor. Ancak bir gün Dünya yaşanmaz bir hale gelirse insanlığın ikinci durağı bahsi geçen su ile kaplı gezegenlerden biri olabilir.