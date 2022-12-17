Gelecekte Asteroitlerin İçine Uzay İstasyonu İnşa Edilebilir

Frontiers in Astronomy and Space Sciences'ta yayınlanan yeni bir çalışmaya göre gelecekte asteroitlerin içine uzay istasyonları inşa edebilmemiz mümkün. Çalışma, 16 Psyche gibi asteroitlerin zararlı radyasyondan korurken habitatlar için geniş alan sağlayabileceğini öne sürüyor.

Uzay kolonileri ve uzay istasyonları için yaşam alanlarını asteroitlere yerleştirme fikri aslında tam olarak yeni değil. Türün doğuşundan bu yana onlarca yıldır bilim kurguda kullanılan benzer fikirleri gördük ancak gerçek hayatta gerçekten böyle bir şey yapma düşüncesi elbette sanıldığı kadar kolay değil.

Araştırmaya göre 16 Psyche gibi metal açısından zengin asteroitler, yalnızca radyasyondan korunma sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda tahminen trilyonlarca dolar değerinde nadir Dünya metali sağlayacakları için uzay istasyonları için ideal yerler olabilirler.

Asteroitlerin Dönüşleri Problem Yaratabilir

Bununla birlikte bir asteroitin doğal dönüşüyle ilgili endişeler de var. Yapay yerçekimi oluşturmak için bu dönüşü kullanmamız gerekecek olsa da bazı asteroitler diğerlerinden çok daha hızlı dönmekte, bu nedenle iç kısımda madencilik onu zayıflatabilir ve dönüş kuvvetinden ayrılmasına izin verebilir. Tabii ki tüm bunlar şu anda sadece varsayımsal çünkü bir asteroitte bir uzay istasyonu inşa etmek için gerekli malzemeler henüz mevcut değil.

Yine de bilim insanlarının araştırmaya bu tür yaklaşımlar benimsediğini görmek merak uyandırıyor ve bu tür araştırmalar devam ederse Ay'da, Mars'ta ve Güneş sistemimizdeki diğer gezegenlerde bir koloni kurmak için gereken bazı gereksinimlerin ve planların belirlenmesine yardımcı olabilir.